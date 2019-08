Experto en patrimonios adelanta qué pasaría si en Chile ocurriera un desastre como el de Notre Dame: "Será una desgracia para la identidad cultural"

El pasado 15 de abril, una imagen impactó al mundo: la Catedral de Notre Dame sufrió un devastador incendio que hizo colapsar su techo y la aguja.

Tras solucionar el siniestro, surgió la duda si Chile está preparado para enfrentar una emergencia similar. Al menos, según relata el experto en Riesgos de Patrimonio Histórico Cultural de la Fundación española Fuego, Alfredo Delgado, la situación en Notre Dame encendió las alarmas.

“Lamentablemente ha tenido que arder la Catedral de Notre Dame para que los gobiernos y organizaciones se den cuenta del riesgo existente frente a los siniestros en nuestro patrimonio cultural”, indicó.

“Ya no podemos decir que los incendios en el patrimonio son de países menos desarrollados, como lo dijeron cuando fue pasto de las llamas el Museo Nacional de Brasil”, agregó el español, que será uno de los invitados principales de la próxima SeguridadExpo 2019, a realizarse el próximo 29 de agosto.

El experto que dictará una charla en el Fire Summit- Protección Patrimonial: Prevención y Planificación, indicó que "la desaparición de un bien cultural representa una desgracia no sólo por su pérdida material irreparable, ya que representaría una adversidad para toda persona, sea de la raza que sea y del país que sea que esté interesada en la cultura y el arte para la propia identidad cultural representada por el patrimonio perdido”.

En ese sentido, hace un llamado urgente a quienes toman las decisiones políticas y sociales sobre la defensa y conservación del patrimonio cultural: “Este incendio al igual que en del Museo Nacional de Brasil nos debe marcar un único objetivo: el que los gobiernos y las organizaciones pongan los medios necesarios para evitar estos siniestros y así podamos transmitir el patrimonio cultural a generaciones presentes y futuras”.

A ellos, "les diría que, es necesaria la planificación de desastres en el patrimonio cultural, aunque la planificación de desastres no es tarea sencilla. Es necesario contar con instrumentos, conocimiento personal y recursos económicos que no están al alcance de todos. Pero, sobre todo, es primordial la sensibilización de los gobiernos y de las organizaciones. Poco o nada se puede hacer si ellos no son conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos y menos aún, si no participan activamente en los procesos de planificación".