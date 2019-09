"Tienen razón": el apoyo de Piñera a protestas de Thunberg en Nueva York contra la crisis climática

El presidente Sebastián Piñera mostró este sábado su apoyo a la marcha convocada en Nueva York por la activista sueca Greta Thunberg que reunió a miles de jóvenes este viernes para pedir medidas urgentes que reviertan el cambio climático.

"Ayer los ciudadanos marcharon exigiendo más acción contra el calentamiento global. Tienen razón, es #tiempodeactuar @COP25CL", publicó el Mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Piñera apoyó la iniciativa de los jóvenes junto a la activista sueca, impulsora de las protestas mundiales "Fridays For Future" contra la crisis climática y el calentamiento global.

En su publicación, en la que además dio la bienvenida a la primavera en el país suramericano, también hizo mención a la cumbre COP25, en la que Chile será país anfitrión este diciembre.

La cumbre climática espera la presencia de docenas de líderes mundiales y, además, de Thunberg, que desde hace varias semanas está convocando estas manifestaciones cada viernes en Estados Unidos.

Según los organizadores el número estimado de participantes superó los 250.000, mientras que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calculó la asistencia en al menos 60.000. El político acudió personalmente a la protesta del pasado viernes.

"No hay planeta B", "No a los combustibles fósiles" o "Sé parte de la solución, no a la polución" eran algunos de los cientos de lemas que portaban los participantes para exigir acciones inmediatas a los líderes mundiales que el próximo lunes acudirán a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, entre ellos Piñera.

Unas proclamas que ya se han escuchado durante este año también en Chile, donde jóvenes se reunieron en varias ocasiones los viernes para seguir la iniciativa de la activista sueca.