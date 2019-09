Acusación constitucional contra Cubillos: Presidente de la Cámara acusa "soberbia" y "falta de humildad" de la ministra

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), dijo que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ha tenido una actitud de "soberbia" en su respuesta ante la acusación constitucional en su contra.

"Bajemos el tono, ha habido un poquito de soberbia en las respuestas de la ministra", comentó el parlamentario a Radio Cooperativa. El legislador también consideró que "siempre hay que entender cuál es el rol y alcance del otro, y en ese escenario poder llegar a la mejor decisión. Yo creo que ha faltado un poquito de humildad, para que lo hablemos con claridad".

"A diferencia del Tribunal Constitucional, donde hemos reclamado siempre que debería ceñirse a la cuestión jurídica y no política, nosotros somos una cámara política, y quien no lo tenga claro no entiende el rol de la política o del Parlamento, y tenemos que apegarnos a la norma evidentemente", acotó.

En ese sentido, el parlamentario dijo que "en la acusación constitucional a Yasna Provoste o Harald Beyer hubo componente político, sin ninguna duda, no era solo una cuestión jurídica o técnica; hay una mezcla de ambas cosas".

Respecto a la respuesta de Cubillos, compuesta por 155 páginas, y su decisión de no asistir personalmente a la comisión, Flores consideró que "cada persona puede utilizar los procedimientos como estime".