Congreso en picada contra diputada Orsini por dichos donde asegura que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico"

Unas declaraciones que hizo la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, alarmaron al resto de parlamentarios. Durante su participación en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, Orsini aseguró que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico".

"Yo creo que el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico", dijo, para agregar que es "gravísimo" que existan estos vínculos "en la política, en los carabineros, en los militares".

Cuando fue interrogada si es que tenía pruebas de lo que decía, dijo que no pero que cree que "como hemos visto en Carabineros, los militares que se ha visto han sido financiados por el narcotráfico, políticos en San Ramón, el narcotráfico ha permeado nuestras instituciones mucho más que lo que nosotros podemos ver, y yo me atrevería a decir que, como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio donde yo pondría las manos al fuego por que no ha permeado el narcotráfico".

Las palabras de Orsini encontraron rápida respuesta en el Congreso. El presidente del Senado, Jaime Quintana, aseguró que “si hay alguien en algún poder del Estado, en el Parlamento o en el Gobierno, en tribunales, donde sea, que tiene vínculos con el narcotráfico, y si hay alguien que tiene esos antecedentes lo que tiene que hacer es entregarlos no en los matinales sino en la justicia".

Por eso, Quintana invita a Orsini a "retractarse o entregar los antecedentes a la justicia, en estas cosas no se puede actuar de manera liviana”.

Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Loreto Carvajal agregó que "me parecen declaraciones gravísimas, puesto que enlodan la imagen, el esfuerzo que ha hecho esta mesa, que es fomentar la credibilidad y cercanía que tiene la Cámara de Diputados".

Según Carvajal, a los parlamentarios "se nos exige una conducta responsable. Hoy día no hay ninguna prueba, por lo tanto me parece irresponsable".

"Yo quisiera que la diputada sea responsable en reafirmar que no hay antecedentes de ningún tipo. Pido con total responsabilidad señale que acá no hay ninguna denuncia", sentenció.

Otro diputado que criticó los dichos de Orsini fue el UDI, Juan Antonio Coloma, quien aseguró que “esta es una afirmación temeraria, y de ser cierta resulta extremadamente grave y no puede quedarse en una declaración solapada”.

“Las autoridades, los funcionarios y cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un delito debe denunciarlo al Ministerio Público para que se comience con las indagaciones de un delito tan grave como los vínculos del narco con legisladores”, agregó, pidiendo que se llame a Orsini a la comisión de Ética de la Cámara para que dé explicaciones.

A juicio de el legislador, “si Maite Orsini guarda silencio, se hace cómplice de un delito, si Maite Orsini guarda silencio comete un delito, si Maite Orisini guarda silencio infringe un serio daño a la democracia”.