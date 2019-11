Ex Gope acusado del homicidio de Camilo Catrillanca pide aplazar su juicio por "los hechos acontecidos a lo largo del país"

El ex GOPE Carlos Alarcón, el principal acusado del asesinato de Camilo Catrillanca, pidió al Tribunal Oral de Angol, que suspenda el juicio por el homicidio del comunero mapuche, el que estaba agendado para el próximo 26 de noviembre, debido a la situación del país.

Su abogada, Gloria Chamorro, ingresó un escrito en el que señala, según consigna el diario La Tercera, que “atendidos los hechos acontecidos a lo largo de todo el país y en especial dentro de la Región Metropolitana, los cuales han impedido el normal funcionamiento de las principales ciudades, afectando entre otros, vuelos y salidas de buses, obstaculizaciones de carreteras e implicando falta de seguridad personal e incertidumbre para poder cumplir obligaciones laborales, todo dentro del marco de impedimentos por fuerza mayor, vengo a solicitar a vuestra señorías reagendar la fecha de inicio de juicio oral”.

En el juicio aún fechado para el 26 de noviembre deberán declarar, entre otros testigos, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, quien al haber dejado su cargo ya no cuenta con la prerrogativa de secretario de Estado que le permitía fijar domicilio y que el tribunal se trasladara al lugar que él indicara para prestar testimonio. Como ciudadano común, Chadwick deberá presentarse en el Tribunal Oral de Angol. Lo mismo pasa con el ex general director de Carabineros Hermes Soto.