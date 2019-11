Informe preliminar de la Comisión Nacional de Productividad apunta a caída del 3% en salarios reales si se trabajan 40 horas

Este lunes, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) dio a conocer su informe preliminar sobre el impacto que tendría en la actividad económica la eventual implementación del proyecto de ley que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal.

Los resultados del estudio, el que fue encargado por el Gobierno, dice que “por cada 1 hora de reducción en la jornada laboral legal, las horas trabajadas efectivas caen en 0,4 horas. Así, una reducción en la jornada semanal ordinaria de 45 a 40 horas- equivalente a un 11%- produciría una reducción en torno a 5% en las horas anuales efectivamente trabajadas (promedio por persona), lo que implicaría una caída de corto plazo en los salarios mensuales reales de 3% en promedio”.

“En un horizonte a 4-5 años, una reducción en el nivel del PIB de 2,5 a 7,5% respecto de un escenario sin reforma (laboral), y una caída en la productividad de 1 a 3,5% generada por reasignación del empleo estudiada a nivel microeconómico”, agregaron.

La CNP también apunto a que "deben considerarse mecanismos de flexibilidad que permitan aumentar la productividad (que siendo muy baja en nuestro país se vería adicionalmente reducida por la reforma), y plazos e instrumentos de ajuste que permitan a las empresas reorganizar su estructura productiva, a modo de reducir los efectos negativos esperados”.

Junto con ello, el organismo planteó que “la evidencia internacional confirma esta asociación positiva entre el nivel de ingreso y el acceso efectivo a tiempo libre de sus ciudadanos”

“En 2010 el ingreso alcanzó 21.000 dólares per cápita, el total de horas trabajadas bajó a 2070, y la jornada semanal a 42,7. En 2018 alcanzamos un ingreso de 25.100 dólares per cápita, el total de horas trabajadas bajó a 1.941, y la jornada semanal a 41,3 horas. Esta jornada semanal de 41,3 horas es exactamente la misma que los países de la OCDE (en promedio) trabajaban cuando tenían un nivel de ingreso equivalente en términos reales al de Chile en 2018. Es decir, Chile no es una anomalía en cuanto a su jornada semanal, o al total de horas trabajadas al año”, explican.

De este modo, este informe preliminar concluye que “es posible proyectar las horas trabajadas que alcanzaríamos bajo distintos supuestos de crecimiento, asumiendo que replicamos la trayectoria observada por el promedio de la OCDE. Si a futuro creciéramos al 2% anual per cápita (cerca de 3% de crecimiento para el PIB) -equivalente al promedio anual alcanzado durante la última década en Chile- estaríamos trabajando 40 horas semanales el año 2028, y las 37,7 horas que trabaja la OCDE hoy en el año 2047. De crecer al 1% per cápita por año, estas jornadas se alcanzarían en los años 2038 y 2076, respectivamente. De crecer al 3% per cápita por año se alcanzarían en los años 2025 y 2037”.

“Resulta evidente que mejorar nuestra productividad -para aumentar el crecimiento económico- es relevante para generar condiciones que permitan acceder a mayor tiempo libre en un plazo menor”, sentenció.