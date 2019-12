Senadores Quinteros y Girardi piden que resultados de la consulta municipal sean vinculantes

Este lunes, los senadores Rabindranath Quinteros y Guido Girardi, presidente y miembro de la Comisión de Salud del Senado, pidieron que los resultados de la consulta municipal sean vinculantes, para así formar parte de la Agenda Social que el Gobierno debe sacar adelante, donde una “profunda reforma a la Salud tiene que ser prioritaria”.

Al respecto, el senador Girardi felicitó a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) “por haber logrado realizar con éxito este importante proceso democrático”, agregando posteriormente que “cuando más de dos millones de personas participan y entregan una clara y mayoritaria expresión de cuáles son sus demandas sociales estamos ante un mandato de la sociedad y estos resultados deben ser vinculantes para Gobierno, el Parlamento y el conjunto del país. Así lo obliga la altísima participación”.

Para el senador PPD, “cada vez está más clara cuál es la Agenda Social que, no sólo demandan las organizaciones representativas, sino que ha obtenido un tremendo respaldo que corta cualquier posibilidad de escamotear la decisión ciudadana por lo que tendrá que ser vinculante”.

Y afirmó que “si el gobierno quiere salir de la crisis y recuperar la paz social debe escuchar la opinión la gente que ha sido clarísima (…) y dentro de estas demandas la necesidad de una profunda reforma de Salud es la principal prioridad porque en esta materia el Estado de Chile ha fracasado totalmente y tenemos una deuda brutal e inmoral”.

Girardi agregó que “se debe repensar el Sistema globalmente porque fue hecho para enfermedades del siglo XX que están en retirada. Hoy son las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) -cánceres, infartos, hipertensión, diabetes- y no las infecciosas las que no está derrotando”.

Señaló que cómo “senadores de oposición de la Comisión de Salud -junto a Carolina Goic- planteamos la necesidad de avanzar hacia un Seguro de Salud Universal, que garantice atención oportuna y de calidad para todos, con un Fondo Único que administre todos los recursos fiscales y previsionales, tal como existe en Europa”.

Y concluyó afirmando que “hay que terminar con la Salud como un negocio indecente y pasar a un sistema que atienda de acuerdo a las necesidades del paciente y no de su capacidad económica”.

Por su parte, el senador Quinteros dijo que “dos millones de personas votaron ayer por una Reforma integral al Sistema de Salud y está claro que el gobierno no puede desentenderse de esto y debe dar luz verde a este cambio”, afirmó el presidente de la comisión de Salud del Senado.

"Tenemos que avanzar en el establecimiento de un Sistema Nacional único de Salud construido sobre la base de dos pilares: un seguro universal y un plan único de salud. Sólo así podremos asegurar dignidad y acceso equitativo a la gente, tanto a la atención primarias como secundaria”, sentenció.