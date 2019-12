Proceso constituyente: diputadas de oposición aseguran que acuerdo está en riesgo tras jugada de RN

Este lunes se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados los artículos que contemplan el proceso constituyente, incluidas las indicaciones sobre paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas.

En dichas indicaciones, Renovación Nacional comprometió su voto y dio libertad de acción a sus parlamentarios para votar según sus convicciones. Pero hoy la situación fue distinta.

No han llamado derechamente a rechazar las iniciativas, sino más bien presentaron hoy tres proyectos de ley que hablan exactamente lo mismo que las indicaciones: paridad de género, escaños para pueblos originarios y seguridad para los independientes que quieran postularse.

Al respecto, la diputada Marcela Sabat, impulsora de estos proyectos, asegura que estos proyectos "van por fuera del acuerdo alcanzado en la comisión de Constitución".

"Con esto estamos respetando el acuerdo que firmamos con Chile Vamos. Dentro del partido tendremos libertad para votar", agregó.

Según Sabat, esto se hizo para garantizar el apoyo que no estaba garantizado para las indicaciones. Por eso, la parlamentaria pide que la oposición apoye estos proyectos para salvar "el acuerdo, ya que teniendo el acuerdo tendremos paridad. El llamado es que mañana respetemos el acuerdo".

Sin embargo, en la oposición no son partidarios de eso. ¿Por qué si es lo mismo no pueden votar la indicación mañana? No se entiende. No les están permitiendo votar a favor de la indicación", dijo la diputada Maya Fernández.

"Lamentamos que hay presión del Gobierno para que rechacen esta paridad", agregó.

En ese sentido, Loreto Carvajal agregó que "lo que estamos haciendo las mujeres parlamentarias de oposición es tal cual: un ultimátum a todos los del Congreso y especialmente a RN. No podemos permitir ser ciudadanos de segunda clase".

"Estamos evaluando nuestra posición el día de mañana. Estamos seriamente pensando en que entregarle al país una constitución sin paridad será más de lo mismo. Vamos a seguir trabajando para que mañana se aprueba la indicación que ya está incluida y firmada por parlamentarios de RN", agregó, indicando que no descartan no presentarse al acuerdo, pero cree que tienen tiempo para "exigir que se cumpla el acuerdo".

Finalmente, Catalina Pérez emplazó directamente a RN: "Pese a todos los esfuerzos que hemos hecho y todos los costos que hemos tenido que pagar, para las diputadas FA, PS y PPD está en riesgo el acuerdo. Y no por nosotras, sino por RN, porque se empeñó la palabra de RN, con su presidente Mario Desbordes presente. Y esa palabra empeñada se está faltado sin pudor".

"Le pedimos a RN que haga honor a dicha palabra y entregue libertad de acción. Lo que están haciendo con sus parlamentarias es violencia de género. El machismo dentro de esta organización se ha hecho presente", agregó.

Urgencia del Gobierno

El diputado Luciano Cruz-Coke tuvo que salir al paso para explicar que su partido tomó esta decisión para salvar el acuerdo, ya que las firmas iniciales iban desde el Frente Amplio hasta la UDI, por lo que no se podían agregar indicaciones que molestaran a algunos de los sectores, para no poner en riesgo el proceso.

Por eso, "presentamos estos proyectos, los que tienen plazo máximo el 30 de enero, para que la gente los conozca y sepa cuántos cupos son".

Según el parlamentario, desde el Gobierno les confirmaron que le pondrán suma urgencia.