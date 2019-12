Diputado Ascencio (DC): "El Presidente Piñera está absolutamente equivocado y no tiene conciencia del desgobierno que ha producido"

El diputado y Jefe de la Bancada DC, Gabriel Ascencio señaló hoy que "el Presidente Piñera está absolutamente equivocado y no tiene conciencia del desgobierno que él ha producido en este país y que está ocasionando tan graves consecuencias sociales, políticas y económicas que nos van a costar demasiado".

El parlamentario reaccionó con estas palabras a la entrevista al jefe de estado publicada hoy en un medio de comunicación.

El diputado Ascencio señaló que "es muy decepcionante y preocupante la entrevista al Presidente Piñera. La verdad es que sincera su posición pero demuestra que no logra captar bien lo que ha ocurrido en nuestra sociedad y fundamentalmente no entiende los graves problemas que enfrenta su gobierno por su propia responsabilidad".

"Uno puede decir rápidamente que señala que el modelo económico no se va a tocar y que según él, no ha habido graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no es necesario que los responsables directos de ellos se vayan como el General Rozas o como el Ministro del Interior y todo eso lo construye sobre la base de convencerse el mismo que lo peor de esta crisis ya pasó".

"El se autoconvence de eso. Así actúa siempre, como lo que ha sido en su vida, el ha sido siempre un gran especulador y cómo cree que ya capeó el temporal, entonces él esta seguro que puede volver a lo de siempre: un par de maquillaje por acá, unos arreglos por el otro lado, pone contentos a algunos y con eso cree que puede solucionar los problemas o las demandas de la gente, lo que naturalmente no va a ocurrir".

Ascencio agregó que " es muy probable que la base de su análisis esté absolutamente equivocada porque es más predecible que marzo sea tanto o más complejo que octubre y no menos porque hay más cesantía, la economía sigue en crisis antes y después del estallido social, está la sensación de ira por la falta de respuestas adecuadas".

"Hay una serie de dificultades que no van a aminorar y al contrario, lo más probable es que la lucha por esas demandas aumente".

"Lamentablemente lo que el Presidente hace es intentar no tocar el modelo económico, perseverar, darle seguridad a los más ricos de este país, asegurarles que no va a haber una reforma que sea mas justa y redistributiva de la riqueza en Chile".