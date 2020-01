Reforma de pensiones: oposición entrega contraoferta al Gobierno y exige que 6% de cotización adicional sea destinado a reparto

La ministra del Trabajo María José Zaldívar, sostuvo este lunes una reunión con la oposición, en la que le entregaron su propuesta de reforma de pensiones, en la que solicitan que el 6% de cotización adicional sea destinado a un fondo colectivo.

La propuesta de la oposición se diferencia a la presentada por el Ejecutivo, que establece que de ese 6% de cotización, 3% vaya a solidaridad y el otro 3% a ahorro individual.

"Nosotros le hemos planteado al Ejecutivo que el 6% tiene que ser para un fondo colectivo, tiene que existir reparto y tiene que haber sustentabilidad de este fondo. Es fundamental que no exista más capitalización individual", dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), según Emol.

Ante esa propuesta, Quintana sostuvo que, según le habría comentado la ministra, "no estamos en las antípodas y eso es una buena noticia. Por eso es importante enfocarnos en los próximos meses a dar una buena propuesta".

Por su parte, la presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, planteó que "creemos que ahí debe haber un punto al menos donde el Gobierno reconozca la necesidad de realmente tener un sistema mixto. Para eso es central que el 6% de cotización adicional se considere bajo una lógica se solidaridad administrado por un ente público. Eso es central".

Yeomans también explicó que otra de las propuestas de la oposición, es la de aumentar el Pilar Solidario. "Hoy día se usa para poder financiar al 60% más vulnerable de la población y creemos que eso también es insuficiente".

"Necesitamos financiar a más población: hemos planteado un régimen transitorio para alcanzar al 95% de la población del Pilar Solidario, y eso también es una propuesta que le hemos planteado a la ministra", dijo la diputada.

"También creemos -agregó- que en el mediano plazo no puede ser que no se toque ese 10% de cotización obligatoria administrado por las AFP. O sea, que el ente público no pueda en ningún caso el poder administrar parte de ese 10% nos parece que es inexplicable para las personas".

Finalmente, Gael Yeomans sostuvo que "hay que dar señales a la ciudadanía: una es que no queremos un peso más para la capitalización individual y otra es que sí vamos a tocar la administración de las AFP actualmente en el 10% que ya tienen. Y por otra parte también queremos tocar el Pilar Solidario. Tenemos que dar garantías y certezas de seguridad social".