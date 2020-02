Diputado Raúl Soto celebra salida del director de INE tras cifras erróneas en IPC de enero

El diputado independiente pro PPD, Raúl Soto, integrante de la Comisión de Economía, celebró a la salida del director del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Pattillo, tras el error en las cifras del IPC de enero. Variación que para el parlamentario es un carácter “gravísimo” por la desconfianza que provoca en la ciudadanía”, ya que el Gobierno esperó más de un año para reaccionar ante “una crónica de una muerte anunciada, porque el primer error ocurrió el año 2018”.

Al respecto, Soto afirmo que la salida de Pattillo “debió ser pedida por el Gobierno tras el primer error de cálculo en agosto y septiembre de 2018. Estamos en un momento complicado, en un contexto social donde es mucho más difícil reponer confianzas sobre todo tras estas reacciones lentas, que demuestran una vez más, el mal funcionamiento del Gobierno”.

“Exigimos que el sumario interno que se abrirá para investigar lo sucedido, se haga de forma completa, estableciendo cada una de las responsabilidades en la sobreestimación del cálculo del los precios de la electricidad. Esto no pasa por primea vez y por eso es más preocupante y necesario que se realice lo antes posible, porque no podemos esperar y poner todas las fichas en el nuevo proyecto de modernización del INE porque eso no va a recomponer las confianzas que ya están rotas por estas negligencias que se han tomado completamente a la ligera por el Gobierno”.