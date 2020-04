Diputada Marzán pide que se disponga de un vuelo humanitario para repatriar a chilenos en el extranjero

Con cada vez menos recursos para financiar nuevos pasajes en las aerolíneas, los chilenos atrapados en el extranjero ven con preocupación la posibilidad de regresar al territorio nacional, en medio de la pandemia del coronavirus.

Ante esta situación la diputada del PPD, Carolina Marzán, solicitó por medio de un oficio que se disponga de un vuelo humanitario para repatriar a todos los chilenos y personas residentes en nuestro país que se encuentran atrapadas en el extranjero.

"Nos asiste un deber de velar por todos los chilenos y chilenas que se encuentran en otros países sin posibilidad de retornar a Chile por el cierre de fronteras, cancelaciones de vuelos, por el brote global de covid-19. Esperamos que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se agoten todas las instancias para que todos puedan volver a nuestro país", dijo.

"Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio y nos han dado cuenta de gestiones a nivel de consulado y cancillerías de otros países para solucionar extensiones de visa por temas humanitarios y evaluar distintos modos de retorno a través de acuerdos con líneas aéreas que han mostrado disposición de realizar vuelos para estos efectos. Contamos con que en el corto y mediano plazo todos quienes están en otros países puedan dejar de vivir la angustia de no estar en su tierra durante esta pandemia”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, la diputada Marzán comentó “es sumamente angustiante para las personas que se encuentran en el extranjero no poder volver a nuestro país. Los recursos se están agotando y muchos de ellos están viviendo en precarias condiciones, nos han informado que les falta dinero hasta para la alimentación. Además, que los pocos vuelos que existen, sus precios son inalcanzables. El gobierno debe velar por el bienestar de todos los chilenos, incluso los que se encuentran fuera del país, no podemos permitir que corran peligro o estén viviendo una situación extrema por no poder retornar a Chile”.​