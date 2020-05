"Es un problema de clase": Diputados envían a comisión mixta proyecto que rebaja dieta parlamentaria tras rechazar mecanismo de reducción transitoria de remuneraciones

Durante esta jornada, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que rebaja la dieta parlamentaria, llevando la iniciativa a comisión mixta. El proyecto original contemplaba una rebaja transitoria de un 50%, tópico que fue rechazado por el Senado, quienes propusieron que sea el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) el que fije dicha rebaja transitoria. Devuelta en la Cámara Baja, esto fue rechazado.

El artículo fue rechazado por 91 votos a favor (necesitaba 93 por requerir quórum de 3/5), 59 en contra y 1 abstención. Fue el único punto de las cuatro votaciones separadas que se pidieron de la iniciativa que no fue visada por esta corporación.

Se dispuso que los diputados Paulina Núñez (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC) y Gabriel Boric (CS), integren la instancia en representación de la Cámara. El Senado aún no define a sus integrantes.

El tenso debate

En el debate en la Sala, el diputado DC Matías Walker expuso que "nosotros habíamos aprobado una rebaja transitoria, pero quiero reconocer que los senadores nos dieron una lección, que acá hay que actuar de forma republicana, que hay que defender un principio: que no seremos los parlamentarios los que fijemos nuestra remuneración, si es un 50%, será un 50, si es un 60, será un 60".

Sin embargo, no todos los diputados comulgan con la postura de Walker, sobretodo los impulsores originales del proyecto, quienes esperan que no estén los 93 votos para que deba ir a una comisión mixta. Uno de ellos es Gabriel Boric, quien dijo que "Matías Walker sabe perfectamente que un ente externo, conformado por gente que vive en el barrio alto de Santiago, que tiene a sus hijos en colegios privados, que están en AFP, igual que la mayoría de los parlamentarios, va a pensar relativamente parecido a como tradicionalmente piensan los parlamentarios".

En ese marco, planteó que "esto finalmente también es un problema de clase".

Para la diputada Camila Vallejo (PC), "es impresentable que este Congreso retroceda y diga que no se va a reducir 50% su dieta parlamentaria de manera inmediata, no hagamos un papelón, me daría vergüenza que este Congreso retroceda en un debate que ha durado años y que habíamos logrado avanzar".

Desde el oficialismo también reaccionaron. El RN Luis Pardo, por su parte, fustigó la rebaja transitoria de 50%que buscan reponer y planteó una particular analogía: "Es distinto saltar de la mesada del papá a la dieta parlamentaria, es distinto venir de la calle, venir de la universidad, o de una trayectoria profesional, empresarial, lo que sea, es distinto saber cómo funciona el mundo real, cómo se trabaja cuando uno desarrolla una carrera, respecto de alguien que no ha estado nunca en el mundo real".