ByN y jugadores de Colo Colo no llegan a acuerdo y Paredes se lanza en picada contra Mayne-Nicholls: “Llega gente que en seis meses se apodera del club”

Un nuevo capítulo se vivió este lunes en la polémica que rodea a los jugadores y dirigentes de Colo Colo por la rebaja de sueldos en medio de la pandemia por el coronavirus en nuestro país.

Así fue como durante este lunes la directiva de Blanco y Negro y los jugadores de Colo Colo se reunieron de manera presencial en la Dirección del Trabajo para abordar la problemática que ha causado serias diferencias entre las partes.

A la cita llegó Harold Mayne-Nicholls, Alejandro Paul y el abogado Francisco Moya por parte de la dirigencia de Blanco y Negro, mientras que desde el plantel de Colo Colo asistieron Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia, Pablo Mouche, Esteban Paredes y Miguel Pinto.

A diferencia de las otras ocasiones en las cuales dialogaron, que fue vía remota, esta vez la junta fue presencial en la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, situada en Providencia.

Una vez finalizada la reunión, la cual no tuvo acuerdos claros, el capitán del cuadro albo tuvo fuertes declaraciones en contra del vicepresidente de ByN, Harold Mayne-Nicholls: “Es difícil. Hablo personalmente porque tengo una relación de tantos años (en el club) y llega gente que en seis meses se apodera del club y es complicado. Cuando se reanude esto seré siempre el mismo Esteban Paredes”, sostuvo haciendo alusión directamente al ex timonel de la ANFP.

“Me encantaría una mediación con Aníbal Mosa directamente, pero bueno. ¿Por quién lo digo? Por el que tome las palabras. Me duele cuando por cámara mandan mensajes siendo que siempre nos comunicamos con él (Mosa) personalmente o por teléfono”, declaró Paredes.

También añade que “me extrañó que no esté negociando, aunque sabemos que está al tanto de todo. Esperamos tener otra mediación para llegar al fondo de esto y terminar de una vez por todas. Cansa. Quedamos mal ambas partes y Colo Colo es una familia. Esperamos llegar a un buen acuerdo. Nos dejaron muy mal parados. En toda instancia siempre quisimos ayudar al club, hasta el día de hoy. Duele cuando tiran ídolos a pelear con otros ídolos, es un show que no debería ser. En vez de unirnos, nos hacen pelear y eso no debería ser así”.

Cabe mencionar que todavía no se logra un acuerdo en esta polémica, situación que podría ir variando con el correr de las horas tras esta reunión en la Dirección del Trabajo.