Carta a Mañalich: Honorarios del Minsal denuncian brote de Covid-19 en la cartera y exigen condiciones sanitarias mínimas

El Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Salud Pública MINSAL - Seremis de Salud le envió un petitorio al ministro de Salud, Jaime Mañalich; a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; y al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, donde piden mejores medidas sanitarias en la institución luego de "un brote de Covid-19 en funcionarios que se encuentran desempeñando labores para MINSAL, especialmente Salud Responde y Hospital Digital, en donde hasta ahora se han detectado siete casos de contagio (dos en estado grave), más casos confirmados en otros departamentos de MINSAL".

En ese sentido, y en virtud de la pandemia del Covid-19, piden "inmediata implementación de teletrabajo a todos quienes hayan estado en contacto con portadores de Covid-19, o exista sospecha de que sean portadores de Covid-19, según definición de caso vigente".

Además, piden "toma de temperatura a todos/as las personas que trabajan en MINSAL a su entrada a los recintos donde desempeñen sus funciones", junto con exámenes PCR a los sospechosos, ya que "como ministerio, debemos dar ejemplo de ser una comunidad en la que entre todos nos cuidamos, y del modo más proactivo y equitativo posible.

Siendo los trabajadores en condición de honorarios los más frágiles y vulnerables del sistema, solicitan "que a quienes han sido confirmados como portadores de Covid-19 y/o se encuentren en cuarentena preventiva, no se les descuenten sus licencias médicas; y, además, que sea MINSAL, a través del departamento correspondiente, quien tramite esas licencias".

También, "que a los honorarios/as que están realizando teletrabajo, no se les descuenten las horas, o días, en que no puedan conectarse, sea por no habérseles instalado el programa adecuado y/o por las frecuentes caídas que ha estado experimentando el soporte tecnológico contratado por MINSAL".

"Considerando que gran parte de los funcionarios de Hospital Digital están con sus sueldos atrasados (muchos desde marzo), solicitamos el pago inmediato de la totalidad de lo que se les adeuda, o al menos un porcentaje significativo. Un gran número de estos/as funcionarios/as se encuentran en situación económica crítica, llegando a carecer de dinero para movilizarse, alimentarse adecuadamente o costear necesidades básicas de sus familias. Esta injusta situación ha puesto en riesgo su integridad orgánica y psíquica. Pese a ello, todos/as han dado, y siguen dando, su mejor esfuerzo para atender cada día numerosas y dramáticas consultas de público general. Esta situación de sueldos impagos lamentablemente su jefatura la ha naturalizado, no aportando solución alguna. Es de justicia corregir esto a la brevedad", agregan.

Ante el creciente número de contagios por Covid-19 que se está registrando en Salud Responde y Hospital Digital, "por hallarse, o haberse hallado, sus teleoperadores en un espacio estrecho", piden que se implemente una "comprobada desinfección diaria de la totalidad de las instalaciones, incluyendo vehículos del servicio de tránsfer; comprobada desinfección de baños, zonas comunes y casino en cada cambio de turno; uso general de pantuflas, o equivalente, al interior de las instalaciones (nadie debe entrar a ellas con calzado usado en la vía pública); auriculares individuales, los cuales se deben entregar a cada profesional para que este los maneje; casillero individual, en el cual guardar auricular, artículos personales de aseo y el calzado que usa el funcionario fuera de la instalación (envuelto en bolsa plástica); mayor distancia entre puestos de trabajo, al menos de dos metros (actualmente es una silla por medio, es decir, unos 90 centímetros); y mantener la entrega a cada profesional de implementos de seguridad (guantes desechables, alcohol gel, mascarillas) y de insumos de desinfección del puesto de trabajo (desinfectante, papel higiénico, toallitas clorificadas)".

"Tenemos la certeza de que estas solicitudes, por su carácter justo y oportuno, serán bien acogidas. Estaremos a la espera de vuestra respuesta hasta el lunes 25 de mayo de 2020, en consideración a la gravedad de la situación que nos afecta", finalizan el comunicado.

Hace unos días, El Mostrador se contactó con el Minsal para preguntar sobre estos casos de Covid-19 y su respuesta fue la siguiente: "Hubo un caso positivo hace unos días, pero se tomaron las medidas de inmediato como corresponde y el resto estamos trabajando".