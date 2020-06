Diputada Marcela Hernando oficia a Contraloría y Minsal: exige aclarar distribución de ventiladores en clínicas privadas

A través de un oficio fiscalizador dirigido al contralor Jorge Bermúdez, la diputada Marcela Hernando (PR), solicitó la fiscalización de la entrega de ventiladores mecánicos a las clínicas que están en el proceso de expansión del número de camas críticas.

“Hemos conocido que los equipos de ventilación que están llegando al país, son repartidos en los diferentes centros asistenciales, lo que me parece correcto, sin embargo, me llama la atención que en el caso de las clínicas, Luis Castillo señale que se entregan en calidad de préstamo y al parecer, sin ninguna documentación o inventario que respalde aquel acto administrativo; además cuál es el criterio para entregar, ¿por qué la Clínica Indisa no ha recibido ninguno y la Clínica Las Condes ya cumplió la meta? Eso genera dudas, sabemos que el ministro Mañalich fue el gerente de ese recinto del cual el presidente también fue accionista”, explicó Hernando.

“Es por esto que he pedido a la Contraloría que fiscalice si como mínimo, estos equipos están inventariados y que se aclare en qué calidad están siendo entregados a estas clínicas. Estoy de acuerdo en que hay que habilitar pronto las mayor cantidad de camas críticas, he destacado que esa ha sido una de las pocas buenas respuestas que ha tenido el Ministerio en el manejo de la pandemia, pero a su vez, no corresponde que se actué con desprolijidad cuando se trata de bienes que son del Estado y que deben estar bien resguardados”, advirtió la congresista.

Además la experta en salud pública explicó que también ofició al Ministerio de Salud, para que entregue el inventario de los ventiladores mecánicos adquiridos y donados a la red pública de salud durante el año en curso, detallando al recinto de salud público o privado al que fue destinado, junto con la documentación que respalda la entrega de esos equipos en calidad de comodato o préstamos al correspondiente centro asistencial, “porque la información que tenemos es que la entrega de estos equipos se está haciendo sin documentación y sin aclarar que se trata de un préstamo que deberá ser devuelto”, puntualizó la diputada Hernando.