Alerta en España: Preocupa aumento de rebrotes de Covid-19

España vivió en las últimas horas un aumento de rebrotes de coronavirus en distintas regiones, centrados en residencias de ancianos, en zonas agrícolas donde trabajan temporeros y en casos importados, pero también preocupan las reuniones masivas de jóvenes en las fiestas del comienzo del verano.

Estos rebrotes, más de una decena, se producen tras el fin de las limitaciones a la movilidad que se inició el pasado domingo, tras 98 días de estado de alarma y después de que la pandemia haya causado en España 28.325 fallecimientos y 246.752 casos confirmados con test del tipo PCR, según las cifras oficiales.

Las residencias siguen siendo en España el principal foco de la enfermedad y es donde se están detectando un mayor número de casos.

Pero también lo son ahora las explotaciones agrícolas que durante el verano acogen a miles de trabajadores temporeros que recogen la fruta de temporada, sobre todo en la región de Aragón (norte) donde cuatro comarcas han vuelto a tomar medias de limitación de movimientos.

Hasta el momento se han detectado además dos brotes que tienen su origen en dos casos importados, uno procedente de Brasil y otro de Bolivia, en momentos donde la pandemia está en plena expansión en Iberoamérica.

Pero también preocupan las reuniones masivas de jóvenes sin ningún tipo de protección y que ha provocado un aumento de casos en este grupo de población.

Para evitar este riesgo, por ejemplo, las autoridades de zonas costeras como Cataluña, Valencia o Galicia cerraron esta pasada noche las playas y así evitar las aglomeraciones con motivo de la noche de San Juan, muy celebrada en España.

Desde que comenzó el alivio de las medidas de confinamiento y después con el fin de las limitaciones a la movilidad, las autoridades sanitarias han insistido en la necesidad de actuar con prudencia y mantener medidas como el uso de mascarillas o el lavado de manos para prevenir los temidos rebrotes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que los mecanismos de detección precoz de las comunidades autónomas, están funcionando y que se está actuando con contundencia cuando hay un rebrote, detectando todos los contactos.

No obstante, lla insistió en que el virus no ha desaparecido y que se ha construido “solo un primer cortafuegos que si no adoptamos las prevenciones necesarias puede ser insuficiente y al menor golpe de viento puede prender de nuevo la llama".