Magallanes: SMA formula cargos contra empresa Pesca Suribérica S.A. tras denuncia de Sernapesca por incumplimientos ambientales

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos de carácter leve contra la empresa Pesca Suribérica S.A. y titular del proyecto "Centro Engorda de Salmónidos y Mitílidos Puerto Curtze XII Región”.

En el contexto de una denuncia realizada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), y tras una fiscalización ejecutada por personal técnico en agosto de 2017 en conjunto con la Autoridad Marítima (buzos especializados), se pudo constatar incumplimientos ambientales del proyecto.

Con esta información, y luego de un análisis de los antecedentes levantados, la SMA decidió formular cinco infracciones en contra de la empresa pesquera, por lo que podría ser objeto de una amonestación por escrito o ser multados con hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Según explicó el jefe de la oficina regional de Magallanes, Andy Morrison, la primera infracción detectada consiste en el emplazamiento de estructuras del proyecto fuera del área de concesión otorgada, consistentes en: dos balsas jaulas de cultivo de salmónidos, el 97 % de los módulos de cultivo de mitílidos norte, y el 47,8 % de los módulos de cultivo de mitílidos sur.

Además, -continuó- el Centro no cuenta con planes de contingencias que cumplan con las temáticas y contenidos mínimos dispuestos por el artículo 5 del D.S. MINECON N°320/2001 del Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA).

“A lo anterior se suma la existencia de residuos y distintos tipos de desechos sólidos en el fondo marino propios de la acuicultura; sumergidos parcial o totalmente en el área del centro de cultivo; tanto dentro como fuera del área de concesión de este”, puntualizó Morrison.

También sostuvo que se constató disposición directa sobre el lecho marino de numerosas cuelgas utilizadas para el cultivo de mitílidos, sin dejar libre de estructuras el decil más profundo de la columna de agua.

Por último, “el proyecto no mantenía actualizados los sistemas de reporte electrónico de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no tener ingresada la información requerida por la Res. Ex. N°574 de 02 de octubre de 2012, ni por la Res. Ex. N°1610 de 20 de diciembre de 2018, para la RCA N°41/2007”, señaló.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, la empresa Pesca Suribérica tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos.

Cabe señalar que la empresa cuenta con la resolución de calificación ambiental (RCA) N° 041/2007 y tiene como objetivo la instalación y operación de un centro de cultivo de recursos hidrobiológicos, específicamente de engorda de salmones y de mitílidos. La instalación está ubicada en el lugar denominado Puerto Curtze, en Isla Riesco, comuna de Río Verde, provincia de Magallanes.