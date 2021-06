Agresión a Mark González: imputados quedan con cautelar de arresto domiciliario y dueños de predios de cerro Loma Larga anuncian que participarán en investigación

Tras la audiencia de formalización de los tres acusados por agredir al exfutbolista Mark González -hecho ocurrido ayer en el cerro Loma Larga de la comuna de Lo Barnechea-, el tribunal acogió la solicitud de Fiscalía y los dejó con la cautelar de arresto domiciliario. El ente persecutor les imputó el delito de lesiones graves.

En concreto, dos de ellos quedaron con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima. En tanto, el tercer detenido, un menor de edad, quedó con sujeción a vigilancia del Sename, arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al exseleccionado nacional.

La agresión ocurrió ayer, cuando Mark González, junto a su esposa Maura Rivera, sus hijos y unos amigos, hacían trekking en el cerro Loma Larga. Fue entonces cuando cuidadores de la zona solicitaron al exfutbolista retirarse del lugar.

En ese momento inició la discusión. “Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza’. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. Nos echaban, pero de manera súper agresiva (...) No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños”, dijo González a La Tercera.

Propietarios de predios contribuirán con investigación

Los propietarios de los predios del cerro Loma Larga aseguraron, por medio de un comunicado, que contribuirán en las investigaciones iniciadas por Carabineros y Fiscalía Oriente. Además, anunciaron que tomarán "medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir".

"Desde hace varios meses estamos en conversaciones con el municipio para buscar una solución a este problema, que permita por un lado el tránsito de las personas, y por otro lado se conserven los atributos medioambientales del sector", indica el comunicado, firmado por la representante de los dueños de los predios, María Elena Montes.

Crédito: Twitter @FelipeGallegos7