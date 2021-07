Elisa Loncon en su primera entrevista a un medio internacional: “Al Gobierno le falta comprender el proceso social histórico que está ocurriendo”

Para la académica y lingüista el modelo económico neoliberal es el que ha sacrificado a las comunidades y los recursos naturales en Chile. “Esto no se resolverá con más dinero en los bolsillos. Tenemos empresas multinacionales que explotan la naturaleza. Ya es hora de instalar un nuevo paradigma”, dice en entrevista con la DW. “Queremos que sea una constitución plurinacional, intercultural y que instale los derechos de la madre naturaleza”.

Loncon, reconoce que la plurinacionalidad significa para las comunidades indígenas que “se incorporen los derechos colectivos de nuestros pueblos: la autodeterminación, la autonomía, derechos territoriales, derechos lingüísticos, culturales, a tener una historia e identidad distintas. Agrega que “es esa plurinacionalidad la que favorecerá la demanda de más pluralidad en la nueva constitución. Entre ellas, las demandas de las mujeres, de las regiones, movimentos por el agua y por una mayor diversidad sexual.

Los consensos

Consultada sobre la dificultad de conseguir acuerdos al interior de la Convención, Loncon asegura que “la responsabilidad de conseguir consensos es una tarea de todas y todos, y que al gobierno le falta comprender el proceso social histórico que está ocurriendo”. “Los derechos van por la linea de la condición humana, por la línea del buen vivir. Necesitamos el equilíbrio en la comunidades y el equilíbrio con la naturaleza”.

Declaración por los detenidos

Elisa Loncon, defendió la declaración para pedir al gobierno la liberación de los detenidos en el contexto del estallido social. “Para los convencionales sí existe la prisión política, por manifestarse en contra de un sistema que estaba reduciendo los derechos sociales y de todas las personas. Nosostros debemos a esa moilización, que hoy día exista el debate de la nueva constitución”. “Yo soy profesora, y nosotros tenemos un deber ético de pronunciarnos frente a la falta de democracia. Nosotros queremos ver a nuestros jóvenes libres”.

Militarización de la Araucanía

Loncon defiende que no se puede naturalizar la idea de la militarización de la Araucanía. “Es difícil escribir y trabajar en una constitución, mientras los niños están siendo afectados por esa militarización”. “Todo lo que está ocurriendo en la zona se debe a una negación de nuestros derechos. No es un problema de seguridad, es un problema político”. “Gran parte del problema es que no hemos sido incorporados como agentes políticos, como parte de la solución”. “Queremos que la lectura de este proceso no sea desde la libre determinación y no desde un sistema colonial, racista, donde otros decidan por nosotros”.