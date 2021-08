Experto chileno en TI dice que espionaje a través de Pegasus "es el ataque informático más grave": "No hay forma de detectarlo”

Las repercusiones por el espionaje del que habrían sido víctimas más de 50 mil personas, entre ellos periodistas, a través de un software israelí conocido como "Pegasus", no han cesado. Durante estos días, la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania, calificó a Pegasus como una “amenaza alta, especialmente porque las versiones actuales de iOS y Android aún se consideran vulnerables”.

El espionaje afectó a políticos, empresarios, periodistas, religiosos y defensores de los derechos humanos, a quienes se les habrían vulnerado sus conversaciones privadas y toda la información que manejaban en sus celulares, y a juicio del ingeniero civil de la Universidad de Chile y director de Tecnología de Asimov Consultores, Nicolás Silva "es de los ataques informáticos más graves".

“Es de los ataques informático más graves que he conocido, ya que si eres el blanco no hay nada que puedas hacer como usuario para salvarte, simplemente no hay forma de evitarlo ni detectarlo”, indica.

Según explica, “este tipo de software se cataloga dentro de los denominados spyware, y hace referencia a aquellos programas que son capaces de espiar dispositivos. Se trata de un pequeño software que hackea cualquier teléfono, ya sea iOS y Android, dando acceso remoto a toda la información que hay en él”.

“La versatilidad de este software es sorprendente debido a que es una tecnología que se actualiza constantemente, pudiendo acceder a nuestro teléfono celular a través de iMessage, SMS o WhatsApp. Una vez infectado el dispositivo, Pegasus es capaz de extraer mensajes, fotografías, emails, localizaciones, e incluso activar el micrófono, la cámara y oír y ver todo lo que haces”, agrega.

Silva da un consejo sobre este tipo de ataques: “Contra este tipo de ataques no es mucho lo que se puede hacer como usuario para evitarlo. Son vulnerabilidades muy específicas que encuentran los hackers en los celulares que usamos a diario. Una vez que estas vulnerabilidades salen a la luz pública, las empresas como Apple y Google rápidamente actualizan sus softwares para corregir estas fallas. Uno como usuario lo que más puede hacer es mantener sus celulares siempre actualizados. Así puedes disminuir en gran medida ser vulnerable a estos ataques”.