Senadora Carolina Goic: "Seguir por la vía de los retiros (del 10%) no es algo bueno para nuestro país"

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic se refirió al proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones, señalando que "seguir por la vía de los retiros no es algo bueno para nuestro país".

Las declaraciones de la senadora Goic se dan luego que el presidente del Banco Central, Mario Marcel advirtiera que de aprobarse esta iniciativa, tendrá un alto costo para el Fisco y para la vida de las personas, ya que se verían alzas económicas.

En esa línea, la parlamentaria sostuvo que las indicaciones "todavía no están sobre la mesa. Pero a mí me parece que seguir por la vía de los retiros no es algo bueno para nuestro país".

"Ha llegado el momento de hacerse cargo de legislar pensando en el efecto que esto tiene en nuestro país. El escenario de los primeros retiros, que fueron situaciones excepcionales, es muy distinto al que tenemos ahora", manifestó.

Y a pesar de que no está de acuerdo con esta política pública, la congresista no manifestó explícitamente que votará en contra del proyecto, según consigna Radio ADN.