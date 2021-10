Proyecto que "salva" candidaturas impugnadas por el Servel: diputado Celis dice que "restablece la justicia electoral" y Fundación Participa afirma que "desprestigia la política"

El diputado PPD Ricardo Celis valoró la aprobación -en el Senado y en "trámite exprés"- de un proyecto de ley que podría salvar su repostulación a la Cámara, luego de que el Servicio Electoral (Servel) impugnara su candidatura por no acompañar la autorización del Servel para abrir su cuenta bancaria.

En ese sentido la moción aprobada por el Senado -y despachada a la Cámara de Diputados- establece, por una sola vez, un nuevo plazo para cumplir la obligación de acompañar la autorización al director del Servel para abrir la cuenta bancaria a que alude el artículo 19 de la ley N° 19.884.

En caso de aprobarse, la norma regiría solo para las elecciones del 21 de noviembre y beneficiaría a ocho candidatos al Congreso, incluyendo a Celis.

"Primero quiero decir que yo no he impulsado este proyecto ni estoy detrás de él. Pero me parece que va en la línea correcta y es restablecer la justicia electoral", sostuvo el legislador en conversación con La Tercera.

"Yo, como he señalado, cumplí con todos los requisitos que me solicitó el Servicio Electoral. Pero terceros, quienes estuvieron a cargo de inscribir la candidatura, cometieron errores que desconozco su origen y forma, probablemente, vinculados a errores humanos o, como ha ocurrido en otros casos, a complicaciones de la propia plataforma del Servel", añadió.

"El tema acá es que el Tribunal Electoral, ante la misma situación que afectaba a los candidato a Core, les dijeron que este era un tema subsanable y que podían estar en la papeleta el 21 de noviembre. Sin embargo, el Tricel cambia su criterio y contrario a su jurisprudencia, señala algo diferente para mí y otros siete candidatos", explicó Celis.

"Entonces, si bien estas leyes cortas y exprés son algo poco estético, cuando se trata de restablecer la justicia electoral hay que pelear hasta el final. Sobre todo, porque esto está resguardado en tratados internacionales suscritos por Chile, donde se protegen los derechos civiles y políticos de las personas", prosiguió el militante PPD.

Fundación Participa: proyecto "desprestigia la política"

Una visión dispar a la de Celis tiene el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez. “Mientras los proyectos de ley que importan a la ciudadanía demoran hasta diez años en tramitarse, el Senado aprueba en doce minutos sin ningún tipo de discusión este proyecto que busca salvar a aquellos candidatos que no cumplieron con la ley”, dijo.

“Esto demuestra una vez más la desconexión de algunos políticos y en especial la desesperación de aquellos que hoy día están perdiendo el poder”, sentenció Ibáñez, añadiendo que la medida "desprestigia la política".