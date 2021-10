Víctimas de Colonia Dignidad critican "visión reduccionista" de la serie de Netflix y piden la renuncia del ministro Larraín

Un grupo de ocho personas víctimas de la Colonia Dignidad reaccionaron a la recientemente estrenada serie "Colonia Dignidad: una secta alemana en Chile", en la plataforma Netflix, indicando que esta tiene una "visión reduccionista" de los hechos ocurridos, pues consideran que está contada "como si hubiera sido la obra de un solo hombre".

En un comunicado, señalaron que "la historia de la serie de Netflix está contada mayoritariamente por victimarios, algunos de ellos condenados por los graves crímenes que cometieron. Está contada como si hubiera sido la obra de un solo hombre, lo que constituye una visión reduccionista que no podemos aceptar. La historia de la Colonia dignidad tampoco ha terminado".

También criticaron las nulas acciones por parte de los estados de Chile y Alemania para resarcir a las víctimas: "Somos los que con nuestra valentía y junto a nuestras madres y familias, ayudamos a derribar las murallas de Colonia Dignidad, sin embargo, los Estados de Chile y Alemania nada efectivo hicieron después, por eso hasta ahora no hay reparación ni justicia como debe ser".

"Las autoridades del gobierno alemán y la diplomacia alemana han alimentado a las empresas, y siguen dialogando con los nuevos jerarcas, le importan más las estructuras y la existencia de las empresas que las verdaderas víctimas, y al apoyar a las empresas son responsables de la opresión y la injusticia que ellas representan. La justicia alemana es también responsable de la impunidad de los criminales que se ha fugado a dicho país, como el Dr. Harmuth Hopp, que hoy camina libre por las calles alemanas. No se ha aclarado tampoco el cuantioso capital existente en Chile y el extranjero", acusaron en la declaración.

Asimismo, rechazaron "las actividades de turismo de la colonia, realizadas en el casino y en otros lugares. No es aceptable que donde se torturó y se cometieron atroces abusos y masacres se siga celebrando con fanfarria estridente, ante el dolor de las víctimas que aún llevan las cicatrices de los horrores, y de los familiares que buscan sin descanso y consuelo a sus seres queridos, detenidos, torturados y desaparecido en Colonia Dignidad".

Sostienen que "hasta ahora no hay arrepentimiento verdadero, pues el que se arrepiente debe reparar y no apropiarse de todo en perjuicio de los demás, con inaceptables justificaciones. Las indemnizaciones que se nos deben y que fueron confirmadas por la Corte Suprema el año 2013 aún no se nos pagan, porque esos nuevos jerarcas usan y abusan de las leyes para dilatar y obstaculizar el pago, no tienen ética, ni tienen empatía, sino que todo lo contrario, solo tienen la arrogancia del poder que se les permite ejercer".

Por otra parte, exigieron la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que ofrezca "las disculpas que hasta ahora se ha negado a expresar, ya que solo ha dado excusas extemporáneas e insuficientes. Él nunca nos preguntó que nos sucedía en ese recinto que el defendía, solo se preocupó de los victimarios y del hospital en el que también se cometían muchos de los horrores".

"Exigimos verdad y justicia plena. Exigimos la responsabilidad y acción de las autoridades que siguen permitiendo la impunidad, la injusticia y la opresión de la Colonia", cierra la declaración.