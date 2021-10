Diputado Fuenzalida (RN) espera "pronta aprobación" de proyecto que posibilita a vecinos el cierre de pasajes

El diputado RN Gonzalo Fuenzalida (RN) espera que la Cámara Baja apruebe a finales de octubre, en su tercer trámite constitucional, el proyecto de ley "Pasaje Seguro", que flexibiliza la actual legislación y permite que la la solicitud del cierre de calles o pasajes sea suscrita por al menos el 85% de los propietarios, sus representantes o moradores. Además, se deberá garantizar el acceso a los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario.

La normativa contempla que medidas de control de acceso y cierre podrán funcionar «por un lapso no superior a siete horas continuas» y que los municipios podrán autorizar excepcionalmente periodos de cierre que no excedan de diez horas continuas, fundado en especiales motivos de seguridad y siempre que no haya afectación relevante del tránsito.

El autor del proyecto, el diputado Fuenzalida, espera que "la última semana de octubre o principios de noviembre tendremos aprobada la ley en el Congreso".

"Esta legislación permitirá a las personas que viven en un pasaje ponerse de acuerdo para controlar el acceso y de esta manera lograr vivir más tranquilos en las noches y durante el día, sin el miedo de ser víctimas de algún delito como un asalto o el robo de un vehículo o de piezas de éste", añadió el legislador.

De acuerdo con el parlamentario, el proyecto de cierre de pasajes 2.0 busca “posibilitar en la práctica el cierre o control de acceso a calles y pasajes, reduciendo los porcentajes para acordar la medida y eliminando la existencia previa de una ordenanza como requisito para su autorización".

"Por otra parte, se permite la posibilidad de establecer medidas de control de acceso a vías locales de más de un acceso y salida, siempre que su extensión no supere los 50 metros, y en la medida que no se limite de forma alguna el tránsito peatonal", manifestó el militante RN.