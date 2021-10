Sichel y Kast festinan con lapsus de Boric por los 1.000 UF: "Cuando se quiere cambiar el país no es solo repetir cifras mal aprendidas"

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, ironizaron con el error de la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respecto a su propuesta de impuesto a los más ricos y a las empresas de mayores ingresos.

En el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, el diputado por Magallanes indicó que en la medida estaban contempladas empresas con ganancias mensuales superiores a los 1.000 UF (cerca de $30 millones de pesos), a lo que el conductor del espacio, Eduardo Fuentes, replicó que «1.000UF al mes, en una empresa, no es tanto».

"No tengo la cifra exacta", respondió el candidato de Apruebo Dignidad, cifra que se convirtió en trending topic en Twitter.

Video vía Twitter: @tomasfuentes

Reacción de la derecha

"Cuando se quiere cambiar el país no es solo repetir cifras mal aprendidas de memoria Gabriel Boric. Es conocer el país que se quiere cambiar. Por eso los números no cuadran en el programa de una revolución boutique que no entiende el daño de la violencia o lo que gana una pyme", comentó Sichel ante el error del candidato de Apruebo Dignidad.

Kast, por su parte, indicó: "¿Alguna PYME Millonaria (según Boric) que facture más de 1000 UF por ahí? Compartan sus historias de emprendimiento y las dificultades para poder progresar. Nosotros queremos ayudarles, no dejarlos en la bancarrota".

Los presidenciables de la derecha no fueron los únicos en festinar con el lapsus de Boric. También lo hicieron parlamentarios de ese sector. Es el caso del diputado Tomás Fuentes (RN). "Un presidenciable sin programa, que quiere refundar Chile y que no sabe nada de economía", dijo.

El también diputado RN Jorge Durán señaló que "es preocupante" que Boric "no entienda lo que es una UF (...) Lo invito a que se prepare un poquito mejor".

"Gabriel Boric no tiene la capacidad de controlar el orden público y es un desastre en materia económica. Los chilenos tienen eso como prioridad hoy. Necesitamos a alguien capaz de proyectar al país con estabilidad, crecimiento y seguridad", espetó, en tanto, el diputado Diego Schalper (RN).