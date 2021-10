Presidente del Servel advierte "incertidumbre" por Ley Celis: "No sé si vamos a contar con tiempo para implementarla" en caso de que se apruebe

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, advirtió "incertidumbre" en caso de que la Ley Celis sea aprobada en el Congreso. Tagle manifestó preocupación por los plazos de publicación, indicando que no sabe si contarán "con tiempo para implementarla".

El proyecto -que fue aprobado el 13 de octubre, en trámite exprés, por el Senado y despachado a la Cámara Baja- pretende "salvar" a candidaturas impugnadas por el Servel por errores en la acreditación de documentos administrativos.

En ese sentido establece, por una sola vez, un nuevo plazo para cumplir la obligación de acompañar la autorización al director del Servel para abrir la cuenta bancaria a que alude el artículo 19 de la ley N° 19.884.

En caso de aprobarse, la norma regiría solo para las elecciones del 21 de noviembre y beneficiaría a ocho candidatos al Congreso, incluyendo al diputado PPD Ricardo Celis, de ahí el apodo del proyecto.

“El problema que tiene esa ley es que, aprobada por el parlamento, tiene que ir al Tribunal Constitucional, porque modifica una ley orgánica y hay un control automático de constitucionalidad. Por lo tanto, cuánto se demore el TC y luego el Presidente de la República en promulgarla, es incierto”, expresó Tagle, consigna La Tercera.

“De aprobarse, hay una incertidumbre de cuándo se publique. Y entre el plazo de publicación y de la elección, no sé si vamos a contar con tiempo para implementarla y no sé la magnitud", sostuvo.

"Los candidatos que se podrían acoger, no sabemos si lo van a hacer o no. No es solo un diputado, hay varios candidatos. Así que depende de la cantidad de candidatos que se presenten porque el volumen que cambia es significativo”, añadió.

"En el fondo, si la elección con los candidatos nuevos no se puede hacer, porque no está el material, obviamente va a tener que haber una postergación en aquellos distritos", explicó en conversación con CNN Chile.

"Haremos siempre los mejores esfuerzos, pero si en el tiempo en que se promulgue -y estoy hablando desde que se publique en el Diario oficial hasta la elección- hay tiempo suficiente para implementarlo, se hará, y si no, no se hará", agregó Tagle.