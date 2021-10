Interpelación a Rodrigo Delgado: ministro del Interior descarta "efecto Cúcuta" y asegura que Chile es un destino para la migración por "el liderazgo del Presidente"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), enfrentó este lunes la interpelación en el Congreso debido a la crisis migratoria que se vive en el norte del país. El encargado de realizar la interpelación fue el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, quien le consultó por un posible "efecto Cúcuta".

Dicho efecto al que hace referencia Mirosevic es a la escena que protagonizó el Presidente Sebastián Piñera en la frontera de Venezuela con Colombia, en Cúcuta, en donde se dio la señal de que Chile era un país abierto a los inmigrantes.

Al ser consultado sobre un posible "efecto Cúcuta", Delgado aseguró que "antes de Cúcuta ingresaron 300 mil venezolanos a Chile, después de Cúcuta 140 mil venezolanos a Chile. Por lo tanto, si fuera un efecto llamado sería completamente al revés, los datos están ahí".

"Ahora, ¿qué tenemos con respecto a Cúcuta? Tenemos una situación que efectivamente es una crisis de origen humanitario, en términos de la realidad que viven los venezolanos", dijo.

Posteriormente, Mirosevic cuestionó si "¿se va a insistir con las expulsiones como una propaganda política? Que es contraria a derecho, que es de marginal efectividad y que no se resuelve ningún problema. Se lo pregunto de nuevo, distinguiendo, no estoy en contra de las expulsiones, estoy en contra de la propaganda política que utiliza el gobierno para hacer este tipo de expulsiones, que no resuelven en nada el problema".

"Mientras en el norte los ciudadanos y las ciudadanas piden ayuda para enfrentar la crisis el gobierno a través de la televisión hace un show mediático propagandístico", insistió.

En otro punto de la interpelación, Mirosevic le preguntó a Delgado sobre el liderazgo del Presidente Sebastián Piñera en materia internacional para controlar el ingreso de personas por las fronteras.

Al respecto, Delgado señaló que "hay países que han firmado muchos tratados internacionales, y que hacen y recorren el mundo hablando de esto. Pero no han resuelto sus problemas".

"Si Bolivia asume una cuota, en este liderazgo internacional que usted dice. ¿Quién nos asegura que esos venezolanos no pasen a Chile? ¿Quién nos asegura que no tomen el camino que han tomado algunas decenas de miles de venezolanos pagándole a los trocheros y a las mafias?", ejemplificó.

Del mismo modo, indicó que "19 personas han muerto por esos caminos. ¿Eso es lo que queremos? ¿De qué liderazgo estamos hablando? Cuando el liderazgo lo tiene que ejercer el Presidente dentro de Chile".

"¿Y sabe por qué? Porque si Chile es un destino atractivo desde el punto de vista migratorio hoy, es justamente por el liderazgo de un Presidente que trajo las vacunas, que tiene un sueldo mínimo que es atractivo para esas personas que quieren venir a Chile, que tiene ingresos y hay trabajo, efectivamente, para esas personas", finalizó.