Puerto Valparaíso apunta a autoridades sectoriales de Gobierno por conflicto de la ex caleta Sudamericana

"Las posibilidades analizadas y ponderadas requieren ahora del trabajo de las autoridades sectoriales de Gobierno, que han estado lideradas por el ministro de Economía, Lucas Palacios, y la subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo”.

Así señala un comunicado de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) respecto al conflicto que mantiene un grupo de pescadores de la ex caleta Sudamericana, que protagonizaron la semana pasada una serie de manifestaciones en el puerto, incluyendo enfrentamientos con personal de la Armada.

Ayer, el presidente de directorio de EPV, Fernando Ramírez, y el gerente general de la empresa, Franco Gandolfo, sostuvieron una reunión con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien les informó del avance de las conversaciones que el grupo de pescadores mantuvo el viernes con el ministro Palacios, donde se acordó un asentamiento en Valparaíso, en compromiso asumido por la Dirección de Obras Portuarias.

Los pescadores de la ex Caleta Sudamericana exigen volver a trabajar en Valparaíso, luego de ser trasladados en 2013 a Quintero por la puesta en marcha del terminal número dos del puerto de Valparaíso.

En el acuerdo del viernes se fijó la construcción de una caleta para los pescadores, que se emplazará en el sector de Roca la Baja, ubicado entre Las Torpederas y el muelle Prat. Mientras, de acuerdo al documento, se buscará un asentamiento provisorio en el muelle Barón, en dependencias de la Empresa Portuaria de Valparaíso, mientras se construya la caleta definitiva. Y también –según los trabajadores- se verá la reparación económica para los pescadores, que se abordará en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, la opción de Barón tiene una serie de cuestionamientos, y no solo por parte de la empresa. Los locatarios del Muelle Barón, argumentaron a través de una misiva a diversas autoridades municipales y regionales, que la instalación temporal de los pescadores es “incompatible y riesgosa”.

“Los usos combinados con la actividad pesquera del ya reducido espacio en Muelle Barón son absolutamente incompatibles, no solo por capacidad del espacio físico tanto en agua como en tierra, sino también por el tipo de actividades que desarrollamos, las cuales pondrían en riesgo a quienes las practican”, señalaron.

Además, está en marcha la construcción del Parque Barón y así lo hizo ver presidenta de los comerciantes del Muelle Barón, Daniela Feliú, quien señaló que "no sé cómo el ministro Lucas Palacios no tiene conexión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sabe que se está construyendo el Parque, y promete algo que sabe que no se va a poder cumplir".

En este contexto, EPV señaló que ha puesto opciones de localización provisoria, en un lugar del recinto portuario en la playa Los Placeres, para que sea considerada por las autoridades sectoriales respectivas. Además, se analizaron, además de Muelle Barón, otros lugares que no son del recinto portuario, con los elementos y consideraciones técnicas de cada uno de ellos.

Sin embargo, los pescadores cierran la puerta a dichas alternativas. De acuerdo al abogado del grupo, Felipe Olea, sus representados van a rechazar las opciones de la playa San Mateo o el sector de Tornamesa de Barón, expuestas por EPV, porque estiman “que se demoraría tanto como la construcción de la caleta definitiva”.

Por eso, exigen una solución urgente. “Esto no es chacota, los trabajadores necesitan volver al agua a pescar antes de que termine esta semana (…) lo que deben entender la Empresa Portuaria y el Gobierno es que la necesidad de trabajar de los pescadores es urgente".