Matthei critica a timoneles de Chile Podemos + por quitarle piso a candidatura de Sichel: "No los he visto apoyando al candidato que ganó la primaria"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) criticó a los presidentes de los partidos de Chile Podemos +, al acusar una falta de apoyo a la candidatura de Sebastián Sichel.

“Hubo primarias en nuestro sector y en esas primarias participaron tres partidos y cuatro candidatos. Lo que se supone, es que, en un proceso de primarias, todos los demás apoyan a los que resulte ganador”, dijo Matthei.

La alcaldesa afirmó, además, que “la verdad es que yo no he visto a los dirigentes, ni a los partidos apoyando activamente al candidato que ganó la primaria, y tampoco he visto a los otros tres candidatos (Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones) apoyando activamente”.

“No sé por otra parte si el candidato que ganó la primaria los convocó, no lo sé, porque no estoy en eso. Solamente siento que lo que buscan los chilenos, la población, es que en general todos piensen en el futuro de Chile y eso a veces se echa de menos”, cerró.