Pescadores de la ex caleta Sudamericana no lograron acuerdo con el Gobierno por compensación monetaria

Los pescadores de la ex caleta Sudamericana no lograron alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre una indemnización monetaria por los meses que no han podido trabajar mientras esperan una caleta definitiva.

La Subsecretaría de Pesca había ofrecido una remodelación de la Caleta el Manzano, junto con un aporte del traslado de pescadores que viven lejos del recinto, así como la renovación de materiales de trabajo, todo lo cual implicaría una inversión de 1.320 millones de pesos.

A esto, de acuerdo a información de Biobío, se suma un concurso de 2 millones 100 mil pesos que significan 300 mil pesos mensuales para funcionar en la caleta en Quintero en 2024.

El presidente del sindicato Sipelach, Eduardo Novoa sostuvo que no están de acuerdo con la propuesta porque implica un pago "engorroso" que no alcanza los 450 mil pesos que solicitaron en principio: "Es algo que deberían haberle dado prioridad en el sentido de que sea algo más rápido, no tener que postular, o sea un pago directo de los 300 mil pesos mensuales. Es muy engorroso el tema de la postulación y acreditar todas esas platas", sostuvo.

Asimismo, el director del sindicato Sipsa, David Ojeda aseguró que continuarán las movilizaciones en el muelle Prat y en la parte alta de Valparaíso: "Mientras no haya una solución como corresponde, nosotros vamos a seguir acá".

Por último, los pescadores llamaron a la Empresa Portuaria de Valparaíso a que gestione una reunión para destrabar el conflicto sobre la compensación monetaria.