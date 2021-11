Convencional Squella propone principio de equidad tributaria para ciudades puertos tras reunión con EPSA                

En el marco de una reunión con dirigentes, funcionarios y directivos de la Empresa Portuario de San Antonio (EPSA), el constituyente Agustín Squella propuso fijar en la Constitución equidad tributaria en materia de descentralización, en favor de las ciudades puertos del país.

“Para ciudades puertos como San Antonio, Valparaíso y otras, el que la nueva Constitución llegare a establecer un principio de equidad tributaria, pero, por sobre todo, el principio de descentralización no sólo administrativa y política, sino que también tributaria, permitiría que los puertos, que generan mucho dinero, contribuyan de manera obligada con parte de los tributos al progreso de las ciudades y al bienestar de las personas”, sostuvo el convencional constituyente, Agustín Squella.

En primer término, el abogado y académico se reunió con dirigentes y funcionarios a quienes explicó cuál ha sido el trayecto que ha recorrido la Convención Constitucional en sus primeros cuatro meses de funcionamiento, desde la instalación, la votación de los reglamentos, el establecimiento del cronograma y la conformación de las siete comisiones de debatirán los temas de fondo.

“Ahora, como se dice en el fútbol, viene el tiempo estelar, el debate de fondo, que debemos realizar en nueve meses, tiempo que me parece suficiente, desde donde saldrá una propuesta de texto constitucional que la ciudadanía deberá aprobar o rechazar”, indicó.

Otro aspecto que destacó fue la necesidad de modificar la “constitución seca” que nos rige, “ya que la actual no dice ni una palabra sobre el mar”, y junto con hacer un llamado a sus colegas convencionales a levantar la mirada del distrito y ponerla en el país “porque la nueva Constitución será para todo Chile, no para los distritos”, aclaró que el nuevo texto no será escrito por los extremos, sino que primara la moderación insistiendo en que el quórum de dos tercios que necesita para su aprobación, y el cual le parece alto, “nos obligará a ponernos de acuerdo”.

PUERTO EXTERIOR

En segundo lugar, el constituyente se reunió con la plana ejecutiva de EPSA, encabezada por su gerente general, Luis Knaak, quienes le explicaron en detalle el proyecto de Puerto Exterior (antes conocido como Megapuerto), señalando que de los tres permisos que requiere, sólo resta el de impacto ambiental.

Daniel Ruz, subgerente de Puerto Exterior, explicó que San Antonio atiende el 52% del comercio exterior y que el proceso de modernización es vital porque, si no se aumenta la eficiencia portuaria, para el 2033 se producirá un colapso en la macrozona portuaria central, que incluye desde la cuarta a la séptima regiones, destacando que Puerto Exterior permitirá a este terminal pasar de 2,7 millones de teus al año, a 6 millones.

Luego de la exposición técnica, Luis Knaak consultó al convencional qué tan posible es establecer en la Constitución un sistema que permita dejar recursos dentro de las ciudades puertos (lo que se conoce como royalty portuario), en este caso específicamente San Antonio, “porque aunque tratemos de moderar el impacto que deja la actividad portuaria, siempre lo hay”, mientras que Miguel Aguirre, Jefe de Valor Compartido y quien trabaja con la comunidad, puso el acento en que la actual Ley de Puerto prohíbe hacer inversiones o aportes en sectores que no sean del Puerto.

En el encuentro también participaron Patricio del Fierro, subgerente de Medio Ambiente y Victoriano Gómez, Jefe de Innovación y Estrategia.