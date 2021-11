Embajador de Argentina en Chile tilda a Kast de "xenófobo": "Es una derecha pinochetista"

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, criticó al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien logró ayer primera mayoría en la primera vuelta presidencial. Bielsa indicó que el aspirante ultraderechista ha emitido "expresiones xenófobas contra los argentinos" y que pertenece a una "derecha pinochetista".

“Si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia", dijo el embajador de Argentina en Chile en Radio Con Vos.

"Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”, añadió.

En conversación con Radio El Destape, Bielsa comentó que “el discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de Piñera. Es una derecha que no teme decir su nombre”, comparando al aspirante a La Moneda con el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el ex Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay artículos de asesores de Kast contra Argentina con un nivel de agresividad que son alarmantes”, señaló Bielsa.

“La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no teme decir su nombre (...) el rupturismo de las revueltas de 2019 también tuvo lugar en las elecciones constituyentes”, añadió.

Además, manifestó preocupación p0r el avance de la derecha en Chile, “por el lado de la imprevisibilidad y la ligereza en el análisis”, sostuvo. Asimismo, pensó que “se venía una ola progresista corta, ahora parece que no va a ser tan así”.

“Esto acarrea dificultades en lo que tendría que ser prioritario para nuestra región, como la integración", indicó el embajador trasandino.

Recordemos que Kast logró en las elecciones del 21 de noviembre 1.961.122 votos (27,91%), mientras que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, alcanzó 1.814.809 sufragios (25,83%). Ambos pasaron a segunda vuelta, que se realizará el 19 de diciembre.