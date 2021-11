Presidente Piñera liderará consejo de gabinete desde Cerro Castillo

El Presidente Sebastián Piñera encabezará este viernes un consejo de gabinete en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

De acuerdo a información de Emol, el consejo está programado para las 9:00 de la mañana y se extenderá durante todo el día. Fuentes de Palacio señalan que se abordará lo que serán los últimos meses del gobierno de Piñera, la priorización de las tareas pendientes y el recuento de lo hecho hasta ahora.

El 17 de noviembre, luego que el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra, el jefe de Estado lideró una reunión de trabajo con todos sus ministros, a quienes les pidió "seguir trabajando con el mismo compromiso en terreno".

"Como Presidente me quedan menos de cuatro meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido, quiero comprometerme ante ustedes que seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día, con toda mi voluntad y energía para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas", sostuvo.

El consejo de gabinete se da a pocos días de la segunda vuelta de la elección presidencial del 19 de de diciembre, en la que Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) se medirá ante José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).