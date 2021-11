Carmen Frei y apoyo a Boric: "No podemos permitir el retroceso autoritario en Chile, ni el triunfo de los herederos políticos de Pinochet"

En ocho páginas de discurso, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, hizo un recorrido por distintas temáticas, en el inicio de la Junta Nacional del partido que debate su postura institucional de cara a la segunda vuelta presidencial.

Tal como lo anunció días previos, Frei planteó a la Junta la necesidad de respaldar al candidato Gabriel Boric, aunque aclaró que "no formaremos parte del nuevo gobierno", pero que eso no quita la posibilidad de que la DC haga todos los aportes y observaciones que considere necesaria para resguardar la democracia, gobernabilidad y el progreso.

"Tenemos diferencias programáticas y será responsabilidad de Gabriel Boric convocar a acuerdos legislativos amplios para impulsar, apoyar y darle estabilidad a los cambios que el país requiere", dijo Frei.

La líder de la DC abordó las críticas de su reunión con Boric y respondió que "me parece extraño que critiquen el hecho de conversar con un candidato presidencial que pide hablar con la Presidenta de la Democracia Cristiana. Es cierto, el Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron una campaña odiosa en contra nuestra. Sin embargo, la decisión que debemos tomar debe basarse en principios, no en conflictos coyunturales". Llamó a preguntarse "¿hoy qué importa más? Reparar nuestro

orgullo ¿o salvar al país de una regresión social y humana?".

"Seamos claros, quienes hoy propician la libertad de acción, en los hechos, es aceptar la

opción Kast", enfatizó la exsenadora. "Hoy algunos han aceptado el discurso que estamos frente a la dicotomía libertad versus comunismo. Para los que no saben o no recuerdan, este es el mismo discurso que hacía la dictadura para dividir a las fuerzas que queríamos recuperar la democracia. Nada nuevo

bajo el sol", agregó.

Frei llamó a no ser ambiguos y no permitir que nuevamente caiga sobre los hombros de la DC una "falsa imagen" sobre que la DC fue un partido que propició el golpe militar. "No podemos permitir el retroceso autoritario en Chile, ni el triunfo de los herederos políticos de Pinochet", añadió.

Autocríticas y permanencia en la presidencia

"Mis primeras palabras son para reconocer a nuestra candidata presidencial Yasna Provoste. Agradecer su testimonio y su valentía por representarnos. Demostró gran liderazgo", fue parte del discurso de Carmen Frei, quien también agradeció a todos los candidatos y candidatas que postularon al Congreso y a cores.

"Nos habría gustado haber podido apoyar aún más. Hicimos cuanto estuvo a nuestro alcance. Como algunos saben, la situación financiera del partido no lo permitió (...)El resultado parlamentario no fue bueno", enfatizó. En esa línea, Frei realizó una autocrítica general y una interna. "Las fuerzas políticas tradicionales hemos sido superadas electoralmente, después de haber jugado un rol protagónico tras el retorno a la democracia", manifestó.

"Tenemos que optar entre mantener el respeto entre nosotros, en especial cuando no estamos de acuerdo, o en permitirnos todo cuando tenemos discrepancias, incluyendo las zancadillas, la búsqueda de la revancha y el uso de la descalificación. Con dolor, debemos reconocer que extraviamos el camino. Por todo lo anterior debemos rectificar el rumbo", subrayó la dirigenta DC.

Carmen Frei, además, descartó renunciar a su cargo de presidenta de la DC. "Siempre he aceptado las críticas y he respetado todas las opiniones cuando son fundadas y bien intencionadas. Pero no cuando existe un interés escondido o con segundas intenciones", recalcó.

"Lo digo fuerte y claro, entregaré la conducción del partido a la próxima directiva que elegiremos en enero próximo, como corresponde", enfatizó.

Frei defendió que asumió la dirigencia en momentos políticos complejos, en medio de quiebres con sus históricos socios de la ex Concertación, pero además con una "situación financiera delicada, con deudas y ventas de propiedades que no podía avalar".