Cortometraje «Bestia», sobre los mecanismos de tortura en dictadura es nominada a los premios Óscar

El cortometraje "Bestia" dirigido y escrito por Hugo Covarrubias competirá en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación en la 94a edición de los galardones de la Academia de Hollywood que se celebrarán el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Los Angeles.

Esta es la segunda cinta de animación chilena que llega a los premios Óscar, luego de la victoria de "Historia de un oso" (2014) en la misma categoría. El cortometraje "Bestia" es un thriller psicológico que habla de la dictadura desde la intimidad de Ingrid Olderöck, una ex oficial de Carabineros e integrante de la DINA que fue acusada de adiestrar perros para violar a prisioneros políticos durante la dictadura.

La cinta no tiene diálogos, tiene una duración de 15 minutos y utiliza la técnica de Stop Motion para relatar la cotidianidad del personaje principal.

“El corto es un ensayo acerca de la maldad, se termina hablando de una mente modificada y perturbada, en el fondo rota porque ella se dedicaba a romper almas estando la suya también destruida desde incluso antes de nacer. Entonces es hablar de una sociedad macabra a través de este personaje ocupándolo como dispositivo”, expresó Hugo Covarrubias a El Mostrador en una entrevista.

Además de la nominación a los premios Óscar, "Bestia" ha sido galardonada en importantes festivales internacionales como Annecy (Francia), Chilemonos (Chile), Guasalajara (México), Sundance (Estados Unidos) y recientemente en el Festival de cortometrajes de Clermont-Ferrand (Francia), acumulando cerca de 30 premios.

La cinta de Covarrubias competirá en la misma categoría con los cortometrajes “Affairs of the ar” (Reino Unido y Canadá) de Joanna Quinn, “Robin Robin” (Reino Unido) de Michael Please y Dan Ojari, “Boxballet” (Rusia) de Anton Dyakov y “The windshield wiper” (España y Estados Unidos) de Alberto Mielgo.