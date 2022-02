Mesa de la Convención sostuvo reunión extraordinaria para abordar tiempo restante del órgano

La Mesa Directiva de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, citaron a una reunión a puertas cerradas a representantes de los diversos colectivos sobre el reducido margen de tiempo que tiene el órgano para terminar por completo su trabajo al mando de la redacción de una nueva Carta Magna.

Según lo informado por CNN Chile, la mesa llamó a generar acuerdos y a votar pensando en los dos tercios que tiene que obtener el pleno para la aprobación de las normas, en donde diversas voces al interior de la Convención no descartarían una extensión del tiempo de trabajo. Mientras que por otro lado, ciertos constituyentes no desechan la idea de sesionar los días sábados y domingos para agilizar el trámite.

En conversación con Cooperativa, el convencional Fuad Chahín (DC), se refirió a la posibilidad de que la Convención tenga que solicitar una extensión del plazo de trabajo, en donde aseguró que no establecieron ni descartaron nada. "No se llegó a ningún acuerdo, no hay nada concordado ni nada descartado", aseveró. "fue una reunión informativa, muy valiosa, de sensibilización sobre que tenemos poco tiempo", añadió.

En la misma línea, se refirió a los plazos estipulados, adelantando la gran cantidad de trabajo que queda por delante, sobre todo teniendo en cuenta que deben discutir más de mil propuestas de norma.

"Nueve semanas y media de trabajo en las comisiones y tenemos muchísimas normas, y esto implica que tenemos que priorizar, evitar discutir dos veces materias similares que ya se han resuelto, tenemos que aumentar la carga de trabajo en las comisiones y las sesiones de pleno, pero sobre todo, tenemos que llegar a acuerdos políticos pensando en los dos tercios del pleno", concluyó.

Por otro lado, en entrevista con CNN Chile, el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, destacó el encuentro y lo calificó como "bueno". "Básicamente la mesa directiva de la Convención hizo una presentación detallada de un cronograma donde la intención fue maximizar el uso del tiempo y, particularmente, de cada semana, de todo tal de que el trabajo en comisiones fuera más productivo", manifestó.

Sumándose a esas palabras, el convencional de la Unión Demócrata Independiente, Rodrigo Álvarez, se mostró en concordancia por lo manifestado por la mesa y valoró la idea de "generar acuerdos".

"Yo creo que el primer motivo y la primera razón de la conversación fue eso: demostrar el escaso tiempo que queda e instar-cosa que también creo que es correcto- a buscar acuerdos. Creo que la mayoría está todavía por ver y por tratar el máximo esfuerzo", concluyó.