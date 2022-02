Beijing 2022: Alemania encabeza medallero tras ganar oro en combinada nórdica y en luge

Alemania saltó al primer puesto del medallero luego de conseguir hoy miércoles dos medallas de oro a través de Vinzenz Geiger en combinada nórdica y de Tobias Wendl y Tobias Arlt en los dobles de luge de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

Geiger, medallista de oro del equipo masculino en PyeongChang 2018, se recuperó de un retraso de un minuto y 26 segundos en salto de esquí para adjudicarse el título con un tiempo de 25:07,7.

"Es irreal, no sé cómo lo conseguí. Intenté esforzarme y realmente tuve unos esquís muy, muy rápidos. Mis chicos de servicio hicieron un trabajo perfecto", dijo Geiger. "No me imaginaba una medalla. Una medalla de oro es fantástica".

El noruego Joergen Graabak terminó en segundo sitio, a 0,8 segundos de Geiger, seguido por Lukas Greiderer de Austria, a 6,6 segundos del líder.

Zhao Jiawen, quien encendió el pebetero en la ceremonia de inauguración con Dinigeer Yilamujiang, se convirtió en el primer atleta de combinada nórdica de China que participa en los Juegos Olímpicos de Invierno y terminó en el puesto 43.

Wendl y Arlt registraron un tiempo combinado ganador de 1:56.554 en dos carreras, 0,099 segundos por delante de sus compañeros de equipo, Toni Eggert y Sascha Benecken. Los austriacos Thomas Steu y Lorenz Koller se ubicaron en tercera posición con 1:57.065.

En el Big Air Shougang, Birk Ruud se embolsó el oro inaugural de esquí acrobático masculino con dos impresionantes descensos, ganando así el cuarto oro de Noruega en los Juegos.

Ruud, quien encabezó la clasificación, abrió su impresionante actuación en la final con un giro impresionante, que le valió 95,75 puntos. Tras asegurarse el oro con una segunda carrera de 92,00 puntos, el joven de 21 años sostuvo una bandera noruega en su mano durante su último salto.

"Era la primera vez que lo hacía aquí para los Juegos Olímpicos", dijo en la conferencia de prensa Ruud sobre su mejor descenso. "Me lesioné hace nueve semanas y tuve que estar un poco de baja. He hecho el truco muchas veces aquí (puntos a la cabeza), pero era la primera vez que lo hacía aquí en los Juegos Olímpicos, así que estoy contento".

El campeón olímpico juvenil mostró un brazalete a la cámara tras su victoria, en homenaje a su difunto padre, que falleció de cáncer el año pasado.

"Siempre está conmigo en mi corazón y mis padres me han hecho ser quien soy", indicó.

Colby Stevenson, de Estados Unidos, se llevó la plata con 183,00 puntos, 4,75 abajo que Ruud, y el veterano sueco Henrik Harlaut quedó tercero con 181,00 puntos.

A sus 30 años, Harlaut era el competidor de más edad en la prueba y estaba más que contento de ganar su primera medalla olímpica en sus terceros Juegos Olímpicos.

"Es muy emocionante conseguir por fin una medalla en los Juegos Olímpicos, ya que tenía el potencial y el nivel para conseguir una medalla en los dos anteriores", dijo Harlaut, que compitió en slopestyle en Sochi y PyeongChang.

Petra Vlhova protagonizó una espectacular regreso para ganar el oro en eslalon femenino, que es la primera medalla olímpica de Eslovaquia en esquí alpino y el primer oro para la delegación en Beijing 2022.

Ocupando la octava posición tras la primera carrera, la líder de la Copa del Mundo realizó un segundo descenso agresivo para conseguir un tiempo combinado ganador de un minuto y 44,98 segundos en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing. Su archienemiga, la estadounidense Mikaela Shiffrin, se quedó fuera de la lucha por las medallas en el primer descenso.

La austriaca Katharina Liensberger terminó en segundo lugar a 0,08 segundos de Vlhova, y Wendy Holdener de Suiza se quedó a 0,04 segundos.

"Sinceramente, fue muy difícil estar tranquila y concentrada en mi forma de esquiar", dijo Vlhova sobre su regreso a la competencia.

"Pero tuve mucha fuerza de mi equipo. Confiaron en mí, creyeron en mí y me lo repitieron, 'eres muy fuerte, sólo tienes que esquiar libre, disfrutar y centrarte en tu esquí, nada más'. Siempre me lo repetían entre los dos descensos".

República de Corea también aseguró su primera medalla de oro de estos juegos cuando Hwang Dae-heon ganó la final masculina de patinaje de velocidad en pista corta con 2:09,219. Steven Dubois, de Canadá, se llevó la plata con 2:09,254. El bronce fue para Semen Elistratov, del Comité Olímpico Ruso, con 2:09,267.

El favorito local, Ren Ziwei, se quedó sin ganar su tercer oro en los juegos, después de ganar los 1.000 metros masculinos y el relevo mixto por equipos. Sin embargo, el as del patinaje del país anfitrión fue penalizado por un bloqueo de brazo en las semifinales.

"Fue un error estúpido", dijo Ren, que admitió haber tenido demasiada presión. "Intenté evitar las penalizaciones y la acción fue involuntaria".

También hoy, Lindsey Jacobellis de Estados Unidos se adjudicó el título de snowboard cross femenino, seguida de la francesa Chloe Trespeuch y la canadiense Meryeta Odine.

Luego de la quinta jornada, Alemania lidera el medallero con cinco oros, seguida de Noruega y Suecia, con cuatro medallas de oro cada una. Holanda y China ocupan la cuarta y quinta posición con tres oros cada una.

Ocho medallas de oro serán disputadas en esquí alpino, esquí de fondo, patinaje artístico, esquí de estilo libre, luge, snowboard y patinaje de velocidad.

La expectativa es máxima para el bicampeón olímpico, Yuzuru Hanyu, quien tendrá que apostar su suerte a un cuádruple axel exitoso en el patinaje libre después de haber quedado sólo en octavo en el programa corto el martes, a 18,82 puntos del líder.

El halfpipe de snowboard femenino también será un espectáculo llamativo, ya que la estadounidense Chloe Kim intentará defender su título. La joven de 21 años se enfrentará a los desafíos de la adolescente japonesa, Mitsuki Ono, y de la veterana china, Cai Xuetong, que terminaron en el segundo y tercer puestos de la clasificación detrás de Kim.