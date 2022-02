Detienen a sujeto denunciado por acosar a alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo el lunes a un hombre acusado de acosar a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. La edil había denunciado que el sujeto la llamaba hasta 20 veces por día -incluyendo en la madrugada-, y también le enviaba correos electrónicos y mensajes vía Whatsapp. Incluso llegaba a las afueras del hogar de Delfino.

La jefa comunal denunció al hombre en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El Ministerio Público ordenó que la PDI realizara las indagaciones del caso. Las investigación, liderada por la Brigada del Cibercrimen Metropolitano, permitió identificar al sujeto y dar con su ubicación.

“El día de ayer (lunes) se produjo la detención de este sujeto, correspondiente a un hombre de 42 años, sin oficio ni actividad conocida, con antecedentes policiales por el delito de hurto y de tráfico ilícito de drogas”, señaló el subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada del Cibercrimen Metropolitano.

"Además mantenía una orden vigente de robo con intimidación”, añadió el subprefecto Orellana.

La PDI también incautó el celular del acusado, con el que hostigaba a la alcaldesa Delfino.

Según relató la edil, conoció al hombre en medio del periodo de campaña para las elecciones municipales.

“Él llegó porque publicaron en un grupo de vecinos que si necesitaban ayuda nos contactaran por interno, entonces nos repartimos las personas y me tocó él. Lo ayudé y todo bien, pero desde ahí me siguió hablando, eran puras cosas triviales como consultas por el IFE. Eran mensajes solamente por WhatsApp porque nunca hablamos por teléfono y no lo conozco”, señaló Delfino en su momento.