Futura ministra Marcela Hernando respondió al vicepresidente de la Enami: "El proceso entero adolece de vicios de legalidad" por lo que va a "recurrir a tribunales"

La futura ministra de Minería, Marcela Hernando, le respondió al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Enrique Valdivieso, respecto al proceso de licitación de una serie de inmuebles de la entidad estatal, ante la cual el ejecutivo se refirió al aplazamiento del concurso “lo máximo que se pueda”. En relación a la reacción de Hernando (PR) dijo: "No quedando conforme con la respuesta que me hiciera llegar, me veo en la obligación de recurrir de protección en los tribunales de justicia toda vez que, a mí juicio, el proceso entero adolece de vicios de legalidad”, le señaló la parlamentaria.