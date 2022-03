¿The Last Dance? Mario Desbordes asegura que Sebastián Piñera quiere volver "en 4 años más" a La Moneda

Mario Desbordes, ex presidente de Renovación Nacional, aseguró que Sebastián Piñera quiere retornar nuevamente al Palacio de La Moneda como mandatario.

En conversación con Chilevisión/CNN Chile, Desbordes dijo que Piñera tiene la intención de volver a presentarse como candidato presidencial en cuatro años más, y que la crisis en Chile Vamos -originada tras la elección de Álvaro Elizalde como presidente del Senado- lo favorece para erigirse como un líder.

"Quiere volver en cuatro años más, pero conmigo no cuente (…) Es parte de su legítima aspiración y ambición, pero yo no la comparto. No lo voy a acompañar en esa porque lo que pasó en este gobierno nos demuestra que hay que separas aguas, pensamos y sentimos muy distinto", indicó.

“Él quiere volver en 4 años más, por lo tanto este desorden le permite erigirse como una persona por sobre las peleas chicas de la coalición”, agregó.

El ex parlamentario afirmó no tener “ninguna duda” de las intenciones del ex mandatario ya que “lo conozco harto. Él ha insistido siempre medio en broma, medio en serio, que lo van a tener que sacar horizontal de esta cuestión y siempre cita a presidentes centro americanos. Pero está bien, es parte de su legítima aspiración y ambición. Yo no lo comparto, no lo voy a acompañar en eso”.