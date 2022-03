Ministra Vallejo ante rechazo del gobierno a proyecto de quinto retiro: "Una cosa es acudir a una medida desesperante, otra es hacerla política pública"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al proyecto que busca un quinto retiro de los fondos de pensiones, acción que han impulsado diversos parlamentarios y que ya fue aprobada su admisibilidad por el Congreso, lo que mantiene en jaque al Ejecutivo, debido a que se han mostrado abiertamente en contra de la medida.

La acción ha generado discordancias dentro de los parlamentarios oficialistas, que se han mostrado a favor del proyecto, con el propio gobierno, que ya anticipó que no respaldará la medida, ya que presentarán una reforma previsional.

Al respecto y en conversación con La Red, la ministra Vallejo hizo referencia a los tres retiros concretados durante la administración de Sebastián Piñera, las que tildó como una "medida desesperante".

"Una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente", manifestó.

Por otro lado, Vallejo indicó que el avance del proyecto supone una complicación, ya que la situación sostiene una mayor inyección en el poder de consumo de la gente.

"Llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo de la gente. Para algunos, tiene un impacto positivo. Colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo", concluyó