Inversores se preocupan de que Musk de pie atrás en la compra de Twitter

Las especulaciones de los inversores, sobre si Elon Musk completará la adquisición de Twitter Inc. por 44.000 millones de dólares, hicieron que las acciones de la empresa de redes sociales alcanzaran el miércoles un mínimo desde que se anunció el acuerdo hace dos días.

Los operadores temían que Musk no tuviera suficiente dinero para financiar su aporte de 21.000 millones de dólares en efectivo y que decidiera no vender algunas de sus acciones de Tesla Inc para conseguirlo.

Musk ya ha dado marcha atrás en otras ocasiones. A principios de este mes, decidió en el último momento no ocupar un puesto en el directorio de Twitter. En 2018, Musk tuiteó que había una "financiación asegurada" de 72.000 millones de dólares para sacar las acciones de Tesla de la bolsa, pero no siguió adelante con la oferta.

Además, Musk tendría que pagar una comisión de ruptura de 1.000 millones de dólares, frente a una fortuna estimada por Forbes en 240.000 millones de dólares, para abandonar la adquisición de Twitter.

"Hay mucho riesgo de noticias en los próximos seis meses que se necesitan para cerrar el acuerdo", dijo Chris Pultz, gestor de cartera de arbitraje de fusiones en Kellner Capital.

Representantes de Musk no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Twitter cerraron en Nueva York con una caída del 2,1% a 48,68 dólares, un gran descuento respecto del precio de la operación de 54,20 dólares, lo que implica una probabilidad del 62% de que se complete el acuerdo, según cálculos de Reuters.

La probabilidad es relativamente baja, según inversores, considerando que es poco probable que Musk se enfrente a un escrutinio antimonopolio porque no tiene otras participaciones en medios de comunicación.

Las acciones de Tesla cayeron más de un 12% el martes, eliminando unos 126.000 millones de dólares, ante la preocupación de que Musk tenga que vender acciones del fabricante de autos eléctricos para pagar los 21.000 millones de dólares de capital del acuerdo con Twitter.

Musk podría calmar algunos de los temores del mercado proporcionando más detalles sobre la fuente de su financiación de capital o trayendo socios para ayudar a dividir la cuenta. Sin embargo, esto podría introducir nuevos riesgos en función de la identidad de estos socios, según algunos gestores de fondos

Roy Behren, miembro gestor de Westchester Capital Management, que tiene 5.400 millones de dólares de activos bajo gestión, dijo que la comisión de rescisión de 1.000 millones de dólares no era lo suficientemente alta como para que Musk se lo piense dos veces antes de abandonar el acuerdo.

"En el contexto de su patrimonio neto, y el tamaño de la transacción, la comisión es menor de lo que uno hubiera esperado", dijo Behren.