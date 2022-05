Funcionarios de la Posta Central inician manifestaciones pacíficas exigiendo mayor seguridad en el recinto

Como respuesta ante los últimos incidentes registrados durante la noche del martes recién pasado en las afueras de la ex Posta Central, los trabajadores de la misma, dieron por iniciado una manifestación pacífica, con la finalidad de exigir mayores garantías de seguridad, por lo que requieren también la presencia de autoridades de Gobierno.

Así lo informó la presidenta del sindicado de la Asociación de Técnicos de la ex Posta Central, Leonor Carrizo, a CNN Chile, quien enfatizó en que es necesaria la visita del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, para que les brinde un protocolo con medidas de seguridad efectivas, que permitan trabajar de forma tranquila.

"Lo que hemos estado solicitando permanentemente es seguridad para ingresar y salir, porque estas manifestaciones se dan justo en el horario de ingreso de un turno y de salida de otros, y hay minutos en que no se ha podido salir, que no se ha podido franquear esto porque la conducta, el comportamiento de la gente que acude a manifestarse no es el adecuado para un centro hospitalario", sostuvo.

"Estamos corriendo riesgos, porque se nos arman fogatas en toda la entrada de la calle y las calles adyacentes, entonces ya resulta peligroso salir a un par de cuadras a tomar micro. Entonces, ¿Quién se responsabiliza por la seguridad de los pacientes y la seguridad nuestra? Esa es la pregunta que nosotros le hicimos a la autoridad máxima de este hospital", complementó.

La manifestación comenzó luego de una reunión con el director de la Posta Central, Dr. Valentín López, quien habría respondido que se "están haciendo estudios para instalar una estrategia". Ante esto, Carrizo señaló que "esa estrategia no puede esperar más".

"La gente en urgencia trabaja en tensión permanentemente, porque no saben cuándo van a franquear la mampara, porque en algún minuto lo van a lograr, porque pueden haber algunos más exaltados que otros e intentar entrar, y si no han entrado en estas últimas dos noches es porque el personal lo ha impedido", enfatizó.

Entre los disturbios, que se dieron en el marco de una convocatoria en apoyo a la periodista Francisca Sandoval, quien se encuentra en riesgo vital tras ser baleada mientras cubría una marcha por el Día del Trabajador, se registraron diversos saqueos e intentos de ingresos a supermercados ubicados en las cercanías de centro hospitalario.