Millonarios eventos sin transparentar en Las Condes: revelan traspaso de más de $ 5 mil millones a la corporación cultural del municipio sin licitación pública

"Para que se hagan una idea, 5 mil millones es lo que cuesta construir un Cesfam. Eso se le transfiere a la Corporación todos los años, pero nadie sabe cómo se gasta ni a quiénes se contratan. Salvo por filtraciones. Por eso como fundación presentamos un recurso ante tribunales para que se nos de acceso a esta información. Confiamos no obstante en la buena voluntad de la alcaldesa para que los vecinos puedan conocer en qué se gastan los recursos de la Muni sin necesidad de un mandato judicial".

El municipio de Las Condes sigue en el centro de la polémica, luego que América Transparente (AT) reveló millonarias remuneraciones a funcionarios de la Corporación Cultural de Las Condes con vínculos políticos y de parentesco, ahora señalan que solo el año 2021 la municipalidad traspasó más de $ 5.500 millones de pesos a la corporación cultural de la comuna que no se han transparentado.

"Estos $ 5 mil millones no solo se gastan en sueldos, sino que en eventos millonarios, eventos con personas contratadas sin licitación pública. Queremos saber a quién se contrata", explicó Juan José Lyon, director ejecutivo de la Fundación América Trasparente, según consigna Diario Financiero.

También te puede interesar:

"No están los contratos con terceros, no está la nómina completa de personas. Queremos saber quiénes trabajan ahí, los sueldos que tienen, los contratos y las compras que hacen", añadió Lyon, recalcando que la Municipalidad de Las Condes —hoy dirigida por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI)— no cumple con los estándares de trasparencia.

Contraloría dictaminó que las Corporaciones tienen que entregar dicha información por Transparencia porque administran recursos fiscales. Pero, según AT, el municipio de Las Condes ha persistido en que el fallo de Contraloría no aplica a ellos.

Cabe mencionar que América Transparente (AT) también reveló que entre los años 2019 y 2020, se pagaron más $2.000 millones en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y otros con nexos políticos con la UDI y RN.

Hoy presentamos un recurso ante la Corte de Apelaciones porque Las Condes una vez más rechazó entregar la información sobre en qué se gastan los 5 mil millones que todos los años transfiere a la Corporación Cultural. Te explicamos: (Hilo) — Fundación América Transparente (@a_transparente) May 12, 2022