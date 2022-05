Nuevo golpe a Comisión de Pueblos Indígenas: Pleno de la CC rechazó todos los artículos del segundo informe

El Pleno de la Convención Constitucional votó el jueves y en particular el informe de la segunda propuesta de la comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, elaborado a partir del proceso de consulta indígena. En la instancia, los convencionales rechazaron todos los artículos del documento.

El informe de votado el jueves contenía propuestas ligadas al principio de plurinacionalidad, derecho a la autoidentificación, reconocimiento del genocidio indígena, soberanía alimentaria indígena, educación indígena, entre otros.

El rechazo del Pleno representa un nuevo revés para al comisión: en la sesión del 29 de abril, los convencionales solo aprobaron un artículo del primer informe.

En esa ocasión, el órgano constituyente aprobó el artículo 4, sobre identidad e integridad cultural. La propuesta tuvo 107 votos a favor, nueve en contra y ocho abstenciones. Al superar la valla de los dos tercios (103 convencionales), quedó en el borrador de la nueva Constitución.

"Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias”, dice el artículo aprobado.

Críticas de escaños reservados

El coordinador de al comisión, Wilfredo Bacian (pueblo quechua), abordó tras la votación el rechazo al informe de la segunda propuesta.

“Es lamentable que esta campaña del terror, del indigenismo, que ha instalado por parte de un sector, donde también algunos medios han hecho eco y han incidido de alguna forma en que el Pleno haya tenido ese temor de no apoyar y respaldar un proceso que viene no de los escaños reservados que estamos en esta Convención, sino de los territorios, de los pueblos indígenas quienes acudieron a este proceso”, indicó, consigna Plataforma Contexto.

Desde los escaños reservados también apuntaron contra el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA), Independientes No Neutrales (INN) y la ex-Concertación.

La convencional Isabel Godoy (pueblo colla) manifestó que “lo que molesta es cuando te pegan en la espalda y te dicen «amigo» y después te pegan la puñalada por detrás. Eso nos molesta, la hipocresía y no del sector del rechazo, ellos no son el tercio. El tercio está en el resto: PS, Frente Amplio, INN, la ex Concertación, todos ellos. Dan discursos hermosos en el Pleno y después se abstienen”.