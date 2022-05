Los 19 convencionales que no viajarán a Antofagasta para la presentación del borrador constitucional

A las 17:30 horas, el Pleno de la Convención Constitucional presentará desde Antofagasta el borrador de la Nueva Constitución, dando comienzo a la etapa final del trabajo c0nstituyente. Sin embargo, no estarán todos los convencionales.

A los presentes por pertenecer a alguna de las tres comisiones -Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias- hay otros 56 convencionales que viajarán a apoyar el trabajo. Pero hay otros 19 que por diversos motivos no viajarán a la zona norte del país.

Y los hay de todos los colores: Rodrigo Álvarez (UDI), Jorge Arancibia (IND-UDI), Marco Arellano (IND), Martín Arrau (UDI), Luis Barceló (IND-PPD), Carol Bown (UDI), Rocío Cantuarias (Evópoli), Bernardo de la Maza (Ind-Evópoli), Mauricio Daza (IND), Bernardo Fontaine (IND-RN), Harry Jurgensen (RN), Patricia Labra (RN), Francisca Linconao (escaños), Rodrigo Logan (IND), Luis Mayol (RN), Teresa Marinovic (IND-RN), María Ramona Reyes (PS), Mariela Serey (IND-CS) y Agustín Squella (IND-Liberal).

Las razones para ausentarse del viaje al norte son varias. A través de un comunicado, Arrau, Cantuarias y Marinovic explicaron que se ausentaron debido a que "costará aproximadamente $490 millones. Algunos días después, nos hemos enterado del itinerario de la salida, el cual contempla varias visitas a lugares turísticos. Además, las instancias de participación popular ya finalizaron hace meses".

Jürgensen, en tanto, explicó que "al conocer las actividades del viaje a Antofagasta me di cuenta que era un programa que mezclaba turismo con difusión sesgada del contenido constitucional aprobado… No estoy disponible para ninguna de esas actividades, financiadas con recursos públicos por cientos de millones de pesos… No fui elegido para participar en Shows mediáticos, sino para representar al distrito 25 de la Región de Los Lagos en el debate de Nueva Constitución".

Bown tuvo otro motivo: iba a ir, pero amanecieron 2 de sus hijos enfermos.