Subsecretaria de la Segegob tras reunión con equipo de Contraloría: "Nuestros procesos han sido en cumplimiento a la normativa vigente"

La subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Valeska Naranjo, se reunió el miércoles con un equipo de auditores de la Contraloría General de la República (CGR), quienes se constituyeron en el lugar para indagar sobre un eventual intervencionismo electoral del Gobierno de cara al plebiscito constitucional, que se realizará el 4 de septiembre. Tras la cita, Naranjo comentó que "nuestros procesos han sido en cumplimiento a la normativa vigente".

Tras denuncias de la oposición ante Contraloría, el organismo decidió iniciar una investigación contra la Segegob, cartera encabezada por la ministra Camila Vallejo. La indagatoria está centrada en la ejecución de la campaña “concepto creativo y producción audiovisual en el marco” -conocida como Chile Vota Informado-, financiada con recursos de la Segegob.

"En el encuentro conversamos sobre los procedimientos específicos para poder colaborar cuanto antes y entregar lo que necesiten", dijo la subsecretaria Naranjo en conversación con El Mercurio. "Nuestro actuar será el de máxima colaboración", añadió la autoridad.

"Podemos garantizar que nuestros procesos han sido en cumplimiento a la normativa vigente y respetando la prescindencia. Las distintas etapas de la campaña se han cumplido con la mayor transparencia, a través de los mecanismos que tiene el Estado, como es el sistema de compras públicas", sostuvo Naranjo.

Además, afirmó que desde el Ejecutivo seguirán informando sobre el plebiscito y la propuesta de nueva Constitución. "Es nuestro deber y mandato que la ciudadanía cuente con toda la información de las fuentes fidedignas, como en este caso lo es el texto de la propuesta de nueva Constitución", dijo.

Reacción del Presidente Boric

Recordemos que antes de la reunión entre la susbsecretaria y el equipo de auditores de la CGR, el Presidente Gabriel Boric fue consultado sobre la investigación. Al respecto, manifestó que colaborarán con el ente fiscalizador.

"Contraloría va a encontrar en nuestro Gobierno toda nuestra disposición para colaborar", dijo Boric, añadiendo que "tenemos la convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar del proyecto de nueva Constitución es justamente informar".







Asimismo, dijo que "estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar, y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 04 de septiembre informados".