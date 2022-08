Ley de Pesca: diputado Jorge Brito lamenta que otros parlamentarios no hayan sido condenados por corrupción

“Hay políticos de la Ley de Pesca que salieron libres de polvo y paja”, declaró el diputado de Revolución Democrática (Frente Amplio) Jorge Brito, quien encabezó la Comisión de Pesca durante la primera etapa de tramitación de la Ley que busca anular la polémica “Ley Longueira”. En entrevista con el portal de noticias El Desconcierto, el parlamentario, uno de los impulsores de la anulación de la ley, alertó de fuertes presiones por parte de la industria pesquera a efectos de malograr la iniciativa.

Junto con lamentar la ausencia de cuatro senadores en la comisión de la Cámara Alta que vería la ley que anula la Ley de Pesca dictada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Brito expresó su disconformidad por el bajo número de parlamentarios condenados por corrupción en el contexto de esta ley, toda vez que sólo el exsenador UDI Jaime Orpis y Marta Isasi, diputada de ese mismo partido, fueron condenados por la Justicia.

“Acá hay políticos de la Ley de Pesca que salieron libres de polvo y paja cuando varios favores hicieron a la industria, aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al entonces senador Fulvio Rossi que actuaba junto con el senador Jaime Orpis y ocurrentemente realizó una indicación que permitió a Corpesca ahorrarse miles de millones de pesos”, declaró. “He estimado que al día de hoy estamos hablando de que Corpesca se ahorró, gracias a estas ocurrentes ideas, alrededor de $15.000 millones en pago de impuestos al Fisco. El Servicio de Impuestos Internos desistió de perseverar en la arista Asipes de la Ley de Pesca corrupta que era la que involucraba a estos personajes”, agregó.

Asimismo, Brito denunció las enormes presiones que ejerce la industria sobre los parlamentarios. “Han venido ellos directamente a la Comisión. Me han insistido en audiencias privadas, yo no he accedido a ninguna, les he dicho que los voy a recibir siempre, pero en instancias transparentes, de cara a todo Chile y por eso recibimos a todo aquel que quiera ser escuchado en la Comisión de Pesca cuando yo era presidente. Recibimos a representantes de la asociación de pesqueras industriales, a gente de Corpesca. Ellos utilizan mucho a los sindicatos y les pagan pasajes en avión todas las semanas, hasta antes de la pandemia, para venir al Congreso a defender los intereses de la industria”, aseveró el diputado.

“Lo que a ellos (la industria) les duele es que vayamos por la nulidad de derecho público y no por las modificaciones como quería hacer el gobierno de Sebastián Piñera. Cuando Piñera envió el proyecto al Senado, la industria fue a exponer, dijo que si les restringen sus derechos de pesca a perpetuidad ellos iban a solicitar ser indemnizados. Entiendo que ellos quieran plata, pero deben entender que nosotros queremos restablecer el Estado de Derecho, proteger a los ecosistemas marinos y reivindicar la pesca artesanal”, agregó.

Asimismo, el diputado Brito criticó la comentada ausencia en la comisión respectiva de los senadores Alejandro Kusanovic (Independiente, pro-Renovación Nacional), Iván Moreira (UDI) y Jorge Soria (Independiente, pro-PPD) y, especialmente, el socialista Fidel Espinoza, ya que, tal como dijo Brito, le costaba entender que “un parlamentario fundamente su postura por Twitter y no asista a la Comisión donde le pagan para ir a conocer los proyectos, a hacer preguntas y a exponer su legítima postura”. “Que los senadores se comprometan con enmendar el daño que muchos de ellos mismos ocasionaron”, añadió.