Avistamiento de nube purpura de vapor de yodo causó preocupación en Pozo Almonte

Durante la mañana de ayer, se avistó una nube púrpura de vapor de yodo sobre la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach), ubicada en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. Esto causó preocupación en autoridades de la zona, quienes desplegaron equipos especiales para indagar sobre lo ocurrido.

El director regional de la Onemi, Álvaro Hormazábal, comentó a Cooperativa que cerca de las 10:30, equipos técnicos y de salud fueron al lugar a realizar una revisión de lo ocurrido y luego de dos horas desapareció la nube que emanaba desde la compañía minera.

La autoridad regional a su vez informó que "no hay nadie que haya llegado a los consultorios, por lo menos hasta ahora, por algún tipo de afectación ni nada".

Por su parte, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, sostuvo que "se constituyeron los equipos en terreno y tuvimos una reunión con todos los servicios para poder garantizar que, hasta ahora, no se han registrado consultas ni afectaciones médicas producto de la situación que estamos viviendo".

Además agregó que "de todas maneras, vamos a seguir monitoreando intensamente. Los equipos de salud están en alerta y desplegados para las próximas 48 horas y seguiremos atentos y de cerca".

El delegado presidencial también anunció que "estamos en contacto con la Superintendencia de Medio Ambiente para que el día de mañana podamos evaluar la presentación de una denuncia por incumplimiento de la normativa y los compromisos adquiridos por parte de la empresa en materia medioambiental".

Añadiendo que "este es un Gobierno ecológico que no admite que no se cumpla la normativa vigente y en eso no vamos a descansar".